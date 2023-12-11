Dolar
29.00
Euro
31.15
Altın
1,976.47
ETH/USDT
2,195.00
BTC/USDT
41,168.00
BIST 100
7,728.44
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beyoğlu'nda, 2 katlı ahşap binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ekipler, mahsur kaldığı düşünülen 1 kişi için kurtarma çalışması başlattı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile futbolcu Mauro Icardi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın deplasmanda oynayacakları Kopenhag maçı öncesi Parken Stadı'nda basın toplantısı düzenliyor.
logo
Ekonomi

TCMB Başkanı Erkan: Fiyat istikrarı misyonu, reel kesimi yakından takip etmeyi gerektirmektedir

TCMB Başkanı Dr. Hafize Gaye Erkan, "Merkez bankacılığının fiyat istikrarı misyonu, genel denge ve sürdürülebilirlik perspektifiyle ekonominin reel kesimini de yakından takip etmeyi gerektirmektedir." ifadesini kullandı.

Yıldız Taşdelen Erli  | 11.12.2023 - Güncelleme : 11.12.2023
TCMB Başkanı Erkan: Fiyat istikrarı misyonu, reel kesimi yakından takip etmeyi gerektirmektedir

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Hafize Gaye Erkan, fiyat istikrarının reel sektör açısından önemine dikkati çekerek, merkez bankalarının toplumsal refaha katkılarının ancak fiyat istikrarına odaklanan para politikasıyla gerçekleştiğini ifade etti.

DEİK'ten yapılan açıklamaya göre, Erkan, reel sektör görüşmeleri kapsamında DEİK Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldı.

DEİK Başkanı Nail Olpak'ın başkanlığındaki toplantı, DEİK'in İstanbul'daki merkezinde gerçekleşti. Toplantıda, iş dünyasının beklenti ve talepleri ile TCMB'nin reel sektör için destek adımları ele alındı.

TCMB Başkanı Dr. Hafize Gaye Erkan, toplantıda, fiyat istikrarının reel sektör açısından önemine dikkati çekti.

Merkez bankalarının toplumsal refaha katkılarının ancak fiyat istikrarına odaklanan para politikasıyla gerçekleştiğini vurgulayan Erkan, "Bununla birlikte merkez bankacılığının fiyat istikrarı misyonu, genel denge ve sürdürülebilirlik perspektifiyle ekonominin reel kesimini de yakından takip etmeyi gerektirmektedir." ifadesini kullandı.

Erkan, Türkiye'nin, konumu itibarıyla hem ticaretin geçiş yolu olması hem de üretim üssü olabilme kapasitesi açısından dünya ticaretinden pay alma konusunda önemli bir potansiyeli bulunduğunu belirterek, "Fiyat istikrarı yoluyla öngörülebilirliğin artması, sizlerin bu potansiyeli gerçekleştirmesinin en güçlü destekçisi olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"(TCMB) Başkanımızın iş dünyamızla istişare halinde olması bizi son derece memnun ediyor"

DEİK Başkanı Olpak da DEİK Yönetim Kurulu Toplantısı'nda TCMB Başkanı Erkan'ı ağırlamanın, iş dünyası açısından çok değerli olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Her zaman söylediğimiz gibi istişare kültürünü çok önemli buluyoruz. Sayın Erkan ve beraberindeki heyetle küresel ekonomideki gelişmeleri, yeni küresel eğilimleri ve Türkiye'nin bu denklemde avantajlı bir konum elde edebilmesi için atılacak adımları istişare ettik. Türkiye, finansal istikrarı sağlamaya yönelik atılan adımları ve yürütülen dezenflasyon programını; yatırım, üretim ve ihracat performansına halel getirmeyen bir süreç üzerinde sürdürüyor. Bu çerçevede TCMB Başkanı ile hem ihracat performansımızı olumlu etkileyebilecek konularda hem de iş dünyamızı ilgilendiren konularda görüş alışverişinde bulunduk. Sayın Erkan da TCMB'nin reel sektör için önem teşkil eden başlıklarında bizi bilgilendirdi ve atılacak adımları aktardı. Başkanımızın iş dünyamızla istişare halinde olması bizi son derece memnun ediyor.

Bu arada, konuştuğumuz önemli başlıklardan birisi de yönetim kurulu üyesi olduğum Türk Eximbank'ın aldığı yönetim kurulu kararı ile ticari bankaların teminat yapısı ile çalışmaya başlaması oldu. İş dünyası tarafından uzun bir süredir dile getirilen Eximbank'ın teminat mektubu dışında teminatlarla da çalışması talebini olumlu karşılayan Eximbank'ın bu kararının, ekonomi yönetimimizin reel kesime verdiği desteklerle uyumlu çok önemli bir adım olduğuna inanıyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak'ın kuzeyindeki 13 terör hedefi hava harekatıyla imha edildi
Bakan Uraloğlu, yeni sezonda ilk seferine çıkan Turistik Doğu Ekspresi'ni uğurladı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: (Gazze'de) Bu katliama sessiz kalanlar tarih karşısında hesap verecektir
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyon Bülteni yayımladı
Milli Savunma Bakanı Güler: 5. nesil bir uçağa inşallah önümüzdeki dönemde Türkiye'miz sahip olacak

Benzer haberler

TCMB Başkanı Erkan: Fiyat istikrarı misyonu, reel kesimi yakından takip etmeyi gerektirmektedir

TCMB Başkanı Erkan: Fiyat istikrarı misyonu, reel kesimi yakından takip etmeyi gerektirmektedir

Cari işlemler hesabı ekimde 186 milyon dolar fazla verdi

TCMB Başkanı Erkan, reel sektör toplantılarına DEİK ve TİM ile devam edecek

TCMB Başkanı Erkan: Reeskont limitini daha da artıracağız, çalışmalarımız devam ediyor

TCMB Başkanı Erkan: Reeskont limitini daha da artıracağız, çalışmalarımız devam ediyor
Uzmanlar, Merkez Bankası rezervlerindeki rekor seviyeyi değerlendirdi

Uzmanlar, Merkez Bankası rezervlerindeki rekor seviyeyi değerlendirdi

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet