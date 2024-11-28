Dolar
34.63
Euro
36.62
Altın
2,648.08
ETH/USDT
3,615.90
BTC/USDT
95,063.00
BIST 100
9,636.09
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, eski başkanlardan Mustafa Cengiz için kabri başında düzenlenen anma töreni sonrası açıklamalarda bulunuyor.
logo
Ekonomi

TBB: Sahte dövizle mücadele amacıyla para sayma ve ATM makinelerinin kontrolleri ve güncellenmeleri yapılmakta

Türkiye Banklalar Birliği (TBB), "Sahte dövizle mücadele ve dolaşımının engellenmesi amacıyla, kullanımdaki para sayma, sahte döviz kontrol ve ATM makinelerinin gerekli kontrolleri ve güncellenmeleri yapılmaktadır." açıklamasında bulundu.

Tunahan Kükürt  | 28.11.2024 - Güncelleme : 28.11.2024
TBB: Sahte dövizle mücadele amacıyla para sayma ve ATM makinelerinin kontrolleri ve güncellenmeleri yapılmakta

İstanbul

TBB'den sahte döviz banknotlarına ilişkin duyuru yapıldı.

Duyuruda, son günlerde piyasada sahte döviz banknotlarının dolaşımının arttığına dair haberlerin yer aldığı kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Sahte dövizle mücadele ve dolaşımının engellenmesi amacıyla, kullanımdaki para sayma, sahte döviz kontrol ve ATM makinelerinin gerekli kontrolleri ve güncellenmeleri yapılmaktadır. Bankacılık sektörü, ilgili kamu kurumlarıyla yakın iş birliğinde, ekonomik faaliyetin sağlıklı ve kesintisiz bir şekilde devam etmesi, müşterilerin hak ve menfaatlerinin korunması ve sahte dövizle etkin mücadele için gerekli çalışmaların kısa sürede tamamlanması amacıyla hassasiyetle çalışmaktadır."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 3'e yükseldi
MSB'den, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan kitap kapağına ilişkin açıklama
Bakan Tunç: Zorunlu e-Tebligat sistemi ile 147 bin 316 ağaç kesilmekten kurtarılarak 8 bin 666 ton kağıt tasarruf edildi
Milli Savunma Bakanlığı bin sözleşmeli personel alacak
Son bir haftada 72 terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

TBB: Sahte dövizle mücadele amacıyla para sayma ve ATM makinelerinin kontrolleri ve güncellenmeleri yapılmakta

TBB: Sahte dövizle mücadele amacıyla para sayma ve ATM makinelerinin kontrolleri ve güncellenmeleri yapılmakta

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet