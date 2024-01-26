Tasarımcı Karim Rashid, İstanbul Mobilya Fuarı'nda Kelebek Mobilya standında hayranlarıyla buluştu
Doğanlar Mobilya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Doğan, "2024 yılını Kelebek’in ihracat yılı ilan ettik. Kelebek zaten Türkiye şartlarında en iyi, en fazla bilinen markaların başında geliyor. Bunu dünya çapında da geliştireceğiz." dedi.
İstanbul
Kelebek Mobilya’nın global tasarım vizyonuyla, dünyanın önde gelen endüstriyel tasarımcılarından Karim Rashid ve kelebek tasarımcıları tarafından hazırlanan özel koleksiyonlar İstanbul Mobilya Fuarı’nda sergileniyor.
Karim Rashid'in global tasarım vizyonuyla hazırlanan "Flytopia" koleksiyonu da İstanbul Mobilya Fuarı’nda ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Kelebek Mobilya için özel olarak tasarlanan "Karim" imzalı "Flytopia" koleksiyonu ziyaretçiler tarafından ilgiyle karşılandı.
Fuarda, Kelebek Mobilya standını ziyaret eden ve hayranlarıyla bir araya gelen Rashid, onlara global tasarım vizyonunu ve koleksiyonun detaylarını anlattı.
Karim Rashid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kelebek Mobilya ile işbirliklerinin yaklaşık bir yıl önce başladığını belirterek, marka kültünü anlamanın önemini vurguladı.
Bir tasarımcının öncelikle markanın tarihini araştırdığını ve mirasını anlamaya çalıştığını aktaran Rashid, "İkinci kısım ise markanın kapasitesini anlamaktır. Teknoloji, markanın kullandığı malzemeler, imkanlar gibi... Üçüncü ve son kısım ise 'ben markaya ne katabilirim, ne ekleyebilirim ve onların kendi marka dilini oluşturabilmeleri için nasıl ilham olabilirim.' diye düşünmektir." diye konuştu.
Son yıllarda görülen trendlerin başında doğaya dönüş geldiğini ifade eden Rashid, şöyle devam etti:
"Çevreyle olan ilişkimiz öne çıkıyor. Minimalizm zor fakat insan için önemli. Ben bunu 'duygusal minimalizm' olarak adlandırıyorum. Kelebek mobilya farklı dönemlere işaret ediyor. Bunlardan biri doğa, bir diğeri de kapasiteler doğrultusunda inovasyon yapmak. Kelebek Mobilya Türkiye'deki diğer mobilya markalarından daha farklı. Kelebek Mobilya'nın kendi kimliği var ve neredeyse 100 yıllık bir firma. Kelebek Mobilya globalde kendine yer edinmek için güçlü bir mirasa sahip."
"2024 yılını Kelebek’in ihracat yılı ilan ettik"
Doğanlar Mobilya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Doğan da Kelebek ile Karim Rashid’in vizyonunu birleştirdiklerini belirterek, globalleşmek ve kendi tasarım ekiplerinin eğitimi ve dünya vizyonunu artırmak için dünyaca ünlü tasarımcı Karim Rashid ile anlaştıklarını söyledi.
İşbirliği çerçevesinde yeni ürünleri müşterilerin beğenisine sunduklarını aktaran Doğan, "Bu tasarımları yaparken, tasarım ekibimizin de eğitim ve bakış açısıyla beraber dünya vizyonunu çizmeyi hedefledik ve gerçekten çok ilgi ve alaka gördük. Özellikle yurt dışındaki tanıtımlara etkisi çok büyük. Yakın zamanda Karim Rashid ile bir reklam filmi çektik ve tüm televizyon kanallarında yayınlıyoruz. Tasarladığı ürünler tüketicilerimiz, bayilerimiz, yurt dışındaki müşterilerimiz tarafından çok beğenildi, bize de çok ciddi bir katma değer kattı." şeklinde konuştu.
Avrupa’daki firmaların, dünyaca ünlü tasarımcılarla işbirliği yapan firmalara bakış açılarının daha farklı olduğunu dile getiren Doğan, şunları kaydetti:
"Çünkü orada farklı bir vizyon çizmiş oluyorsunuz. Kelebek ve dünyaca ünlü tasarımcının vizyonu birleştiği zaman, sektörel açıdan da ilerleme dünya çapında kolaylaşmış oluyor. İnsanlar size çok daha kolay ulaşıyor. Sosyal medyada bunu kullandığımız zaman yurt dışındaki yabancı müşterilerin daha fazla dikkatini çekiyor. Hem bizim içerideki arkadaşlarımızın gelişimi hem dünya çapında Kelebek markasının daha fazla bilinirliği açısından da avantajlar sağlıyor."
Türkiye'nin dünya mobilya piyasasında önemli bir oyuncu olduğunu belirten Doğan, dünya mobilya pazarının Türkiye’ye doğru kaydığını belirtti.
Doğan, "1935 yılında Atatürk tarafından kurulan Kelebek, tasarımlarıyla kendini çok farklı bir konuma getirdi. Halkımızın ve iç pazardaki bayilerimizin ilgisi bizi motive ediyor. 2024 yılını Kelebek’in ihracat yılı ilan ettik. Kelebek zaten Türkiye şartlarında en iyi, en fazla bilinen markaların başında geliyor. Bunu dünya çapında da geliştireceğiz." diye konuştu.
"Kelebek Mobilya olarak bir dönüşüm içindeyiz"
Kelebek Mobilya Genel Müdürü Tolga Kaya ise Karim Rashid ile yaptıkları işbirliğinin olumlu yansımalarını aldıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:
"Bugün baktığımız zaman Kelebek Mobilya olarak bir dönüşüm içindeyiz. Pandemiden sonra değişen yaşam koşullarıyla birlikte insanların artık evlerine daha rahat ve konforlu şekilde kullanmaları, sade ve doğal ürünler istemleri Kelebek markasının tüketiciye olan bakış açısını değiştirdi. Biz de yenilenip alt kategori yaratarak Kelebek etkisini değişim ve dönüşüm sürecine girdik. Dönüşüm sürecinin önemli bir parçası da Karim Rashid oldu. Global tasarım vizyonumuzu farklı tasarım anlayışıyla birleştirmek Kelebek Mobilya’ya destek oldu"
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