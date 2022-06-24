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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, ‘’Ziraat Katılım Milli Teknoloji Hamlesi Açık Kaynak Kod Uygulaması Tanıtım Programı’’nda konuşuyor
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Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: 24,3 millyon lira tarımsal destekleme ödemesi bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılıyor

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, "24 milyon 339 bin 311 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." dedi.

Zeynep Çetinkaya   | 24.06.2022
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: 24,3 millyon lira tarımsal destekleme ödemesi bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılıyor

Ankara

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 24 milyon 339 bin 311 liralık tarımsal destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Bakan Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "24 milyon 339 bin 311 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, söz konusu tutarın dağılımına ilişkin bilgiler de yer aldı.

Buna göre, kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi için 22 milyon 843 bin 311 lira, "Uzman Eller Projesi" için 1 milyon 496 bin lira destek aktarılacak.

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