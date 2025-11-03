Tarım sigortaları kapsamında ekimde üreticilere 11,6 milyar lira hasar tazminatı ödendi
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, devlet destekli tarım sigortası kapsamında ekim ayında üreticilere 11,6 milyar lira hasar tazminatı ödendiğini bildirdi.
Ankara
Yumaklı, NSosyal hesabından TARSİM'in hasar tazminatı ödemelerine ilişkin bilgi verdi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Üreticinin emeğini koruyarak, tarımsal üretimi güvence altına aldıklarına işaret eden Yumaklı, "1-31 Ekim tarihlerinde Devlet Destekli Tarım Sigortası kapsamında üreticilerimize 11,6 milyar lira hasar tazminatı ödedik. Sürdürülebilir üretim ve gıda arz güvenliğimiz için üreticimizi korumaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Yumaklı'nın paylaşımında yer alan bilgilere göre, ekimde zirai don için 10,9 milyar lira, hayvan hayat sigortaları için 521 milyon lira, dolu ve fırtına için de 155 milyon lira ödeme yapıldı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.