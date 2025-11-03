Dolar
Ekonomi

Tarım sigortaları kapsamında ekimde üreticilere 11,6 milyar lira hasar tazminatı ödendi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, devlet destekli tarım sigortası kapsamında ekim ayında üreticilere 11,6 milyar lira hasar tazminatı ödendiğini bildirdi.

Mehmet Can Toptaş  | 03.11.2025 - Güncelleme : 03.11.2025
Tarım sigortaları kapsamında ekimde üreticilere 11,6 milyar lira hasar tazminatı ödendi

Ankara

Yumaklı, NSosyal hesabından TARSİM'in hasar tazminatı ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Üreticinin emeğini koruyarak, tarımsal üretimi güvence altına aldıklarına işaret eden Yumaklı, "1-31 Ekim tarihlerinde Devlet Destekli Tarım Sigortası kapsamında üreticilerimize 11,6 milyar lira hasar tazminatı ödedik. Sürdürülebilir üretim ve gıda arz güvenliğimiz için üreticimizi korumaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yumaklı'nın paylaşımında yer alan bilgilere göre, ekimde zirai don için 10,9 milyar lira, hayvan hayat sigortaları için 521 milyon lira, dolu ve fırtına için de 155 milyon lira ödeme yapıldı.




