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Ekonomi

Stellantis'in Michigan'daki fabrikasında 2 bin 450 kişinin işine son verilecek

Otomobil üreticisi Stellantis'in Ram 1500 Classic kamyonetinin üretiminin sonlandırılması nedeniyle Michigan'daki fabrikasında 2 bin 450 çalışanın işten çıkarılacağı bildirildi.

Dilara Zengin Okay  | 09.08.2024 - Güncelleme : 09.08.2024
Stellantis'in Michigan'daki fabrikasında 2 bin 450 kişinin işine son verilecek

Washington

Stellantis'ten yapılan açıklamada, yeni Ram 1500'ün piyasaya sürülmesiyle birlikte Ram 1500 Classic'in Warren Kamyon Montaj Fabrikası'ndaki üretiminin bu yılın sonlarında sona ereceği belirtildi.

Bunun sonucunda tesisin iki vardiyadan tek vardiya çalışma modeline geçeceği aktarılan açıklamada, tesis içindeki diğer operasyonların Jeep Wagoneer üretimini desteklemek için iki vardiya halinde kalmaya devam edeceği kaydedildi.

Ram 1500 Classic kamyonetinin üretiminin sonlandırılmasıyla Warren Kamyon Montaj Fabrikası'nda işten çıkarmaların ekim ayı itibarıyla başlaması öngörülüyor.

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