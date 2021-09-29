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Ekonomi

Son tertip 20 TL ve 5 TL banknotlar bugünden itibaren tedavüle veriliyor

Merkez Bankası, E9 Emisyon Grubu 5'inci tertip 20 TL ve 5 TL banknotların bugünden itibaren tedavüle verileceğini duyurdu.

Belgin Yakışan Mutlu   | 29.09.2021
Son tertip 20 TL ve 5 TL banknotlar bugünden itibaren tedavüle veriliyor

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan duyuruya göre, E9 Emisyon Grubu 5'inci tertip 20 TL'lik banknotlarda imzalar TCMB Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ile TCMB Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Semih Tümen'e ait olacak şekilde yeniden düzenlendi.

5 TL'lik banknotlarda ise Kavcıoğlu ile birlikte TCMB Başkan Yardımcısı Dr. Uğur Namık Küçük'ün imzaları kullanıldı.

Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından 1'inci, 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü tertipleriyle tamamen aynı özellikleri taşırken, banknotların tüm tertipleri birlikte tedavül edilecek.

Öte yandan 5'inci tertip 100 TL ve 50 TL banknotlara ilişkin duyuru daha sonra yapılacak.


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