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Ekonomi

Somali, Mogadişu Limanı için Türk şirketle 14 yıllık imtiyaz anlaşmasına imza attı

Somali'nin başkenti Mogadişu'daki limanı işleten Albayrak Grubu, hükümetle 14 yıllık yeni bir imtiyaz anlaşmasına imza attı.

Tufan Aktaş   | 08.10.2020
Somali, Mogadişu Limanı için Türk şirketle 14 yıllık imtiyaz anlaşmasına imza attı

İstanbul

Somali Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, yaklaşık 6 yıldır limanı işleten Türk şirket, Liman ve Deniz Nakliyatı Bakanlığıyla limanın 14 yıl boyunca işletilmesi ve geliştirilmesini içeren yeni bir anlaşma imzaladı. 

Mogadişu hükümetinin tüm imtiyaz anlaşmalarını gözden geçirme politikası kapsamında yapılan anlaşmaya göre şirket, yeniden gözden geçirilen gelir dağılımı düzenlemesiyle terminal operasyonlarına ve taşıma hizmetlerine devam edecek. Ayrıca, limanın özelliklerinin korunması ve ticari akışın artırılması için 50 milyon dolarlık rehabilitasyon ve yatırım programı hayata geçirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Maliye Bakanı Abdirahman Duale Beyle, Mogadişu Limanı'nın ülkenin gümrük gelirleri için büyük bir öneme sahip olduğunu ifade ederek, yeni imtiyaz anlaşmasının hem hükümetin bugünkü gelirlerinin korunmasına hem de gelecekte artmasına yardımcı olacağını belirtti.

Albayrak Grubu, Mogadişu Limanı'nın 20 yıllık işletme hakkını 2014 yılında devralmıştı.

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