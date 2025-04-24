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Ekonomi

Şırnak ve Hakkari arasına enerji nakil hattı inşa ediliyor

Şırnak ve Hakkari arasında enerji nakil hattı projesi hayata geçiriliyor.

Ayhan Babat  | 24.04.2025 - Güncelleme : 24.04.2025
Şırnak ve Hakkari arasına enerji nakil hattı inşa ediliyor Fotoğraf: Ayhan Babat/AA

Şırnak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü tarafından 2024 yılında ihalesi gerçekleştirilen ve toplam maliyeti 1 milyar lira olan proje, her biri 500 milyon lira değerinde iki eşit bölümden oluşuyor.

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İki il arasındaki 55 kilometrelik güzergah boyunca planlanan 147 enerji nakil hattı direğinin kurulumu zorlu coğrafi koşullarda sürüyor.

85 kişinin 25 iş makinesi ile Kato Dağı ve Tanin Geçidi gibi engebeli ve 2 bin 500 metreyi bulan yükseklikteki arazide gerçekleştirdiği çalışmalarda 2 bin 100 ton galvanizli demir, 400 ton inşaat demiri, 4 bin 500 metreküp hazır beton kullanılıyor.

Kesintisiz enerji amacıyla kurulumu süren enerji nakil hattının aynı zamanda bölgede rüzgar, güneş ve hidroelektrik santrallerinden elde edilen enerjinin ulusal sisteme aktarımını sağlayacak stratejik bir enerji koridoru niteliği taşıması hedefleniyor.

"Çalışmaları ağustos ayında tamamlamayı planlıyoruz"

Yüklenici firmanın sahibi Birol Özdemir, AA muhabirine, Şırnak- Hakkari arasındaki 55 kilometrelik güzergaha enerji iletim hattını tesis etmek için çalıştıklarını belirtti.

Projenin 2012 yılında hazırlandığını ancak güvenlik gerekçesiyle o dönem ertelendiğini ifade eden Özdemir, bölgede güven ortamının tesis edilmesiyle geçen yıl yapılan ihale sonrası çalışmalara başladıklarını söyledi.

Özdemir, "Çalışmaları bu yıl ağustos ayında tamamlamayı planlıyoruz. 85 personel ve 25 iş makinesi yardımıyla çalışıyoruz. Çalıştığımız en yüksek rakım 2 bin 500 metre. Hat, Şırnak, Uludere, Beytüşşebap ve en son Hakkari'ye ulaşacak. Bölgeye enerji iletim hattı geldikten sonra organize sanayi bölgeleri ve devamında yol ve diğer yatırımlar da gelir. Bu, diğer yatırımların ilk habercisidir." dedi.

​​​​​​​Projede saha şefi ve mühendis Bayram Şahin de bu projenin 170 bin kilovoltluk bir enerji taşıdığını, yüksek gerilim sınıfında bulunduğunu belirtti.

Bu çalışmanın, hattın geçtiği güzergahta planlanan yatırımlara da hız katacağını dile getiren Şahin, konuştu:

"Şu an bizim çalışma yapacağımız kısımda 147 direğimiz var. Yaklaşık 400 ton inşaat demiri, yaklaşık 4 bin 500 metreküp beton, üst montajda ise demir galvaniz olarak 2 bin 100 ton malzeme kullanılacak."

Personel şefi Hikmet Yanık ise zorlu koşullarda da olsa çalışmaların devam ettiğini belirterek, günde 2-3 direk montajı yapıldığını aktardı.

Yanık, direklerin yüksekliğinin yaklaşık 30 metreden başladığını, 70 metreye kadar çıkabildiğini ifade ederek, arazi şartlarının zor olduğunu, her direk dibine ulaşım için yol yapıldığını kaydetti.

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