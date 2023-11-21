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Ekonomi

Silah üreticisi Rheinmetall satışların 2026’ya kadar ikiye katlanmasını bekliyor

Alman şirket, 2026'da 13 milyar ila 14 milyar avro satış geliri ve yüzde 15'in üzerinde faaliyet karı öngörüyor.

Bahattin Gönültaş  | 21.11.2023 - Güncelleme : 21.11.2023
Silah üreticisi Rheinmetall satışların 2026’ya kadar ikiye katlanmasını bekliyor Fotoğraf: Diego Herrera Carcedo/AA

Berlin

Alman silah üreticisi Rheinmetall, Avrupa'daki savaş ve Batı ülkelerinde artan savunma bütçeleri nedeniyle gelecek yıllarda daha da güçlü büyüme hedefliyor.

Şirketin yatırımcı sunumuna göre, satışların 2026'ya kadar yıllık ortalama beşte bir oranında artması bekleniyor.

2026'da 13 milyar ila 14 milyar avro satış geliri ve yüzde 15'in üzerinde faaliyet karı hedeflenirken Rheinmetall bu yıl için 7,4 ila 7,6 milyar avro gelir tahmin ediyor.

Şirket, satışlardan 2023 için yaklaşık yüzde 12'in üzerinde faaliyet karı öngörüyor.

Alman silah üreticisinin sipariş defterlerinin dolu olması da büyüme hedeflerini destekliyor.

Öte yandan, Ukrayna-Rusya arasındaki savaş, Avrupa’daki hükümetleri savunma harcamalarını artırmaya teşvik ederken, bu da Alman silah üreticisi Rheinmetall’in satışlarının artmasında etkili oluyor.

Şirket Ukrayna'ya silah ve mühimmat da sağlıyor. Sunuma göre, Ukrayna'daki savaş sonucunda NATO ülkelerinin savunma bütçeleri arttı.

Sunumun ardından, Rheinmetall hisseleri bugün yüzde 4 artışla 190 avroya yükseldi.

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