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Ekonomi

Siirt'te alternatif ürün olarak ekilen lavanta çiftçinin gözdesi oldu

Hibe destekle Garzan Ovası'nda ekimi yapılan lavanta, maliyetinin düşük olması, kolay yetiştirilmesi ve görsel güzelliğiyle çiftçi için vazgeçilmez ürün haline geldi.

Fecri Barlık, Mehmet Niyazi Deniz  | 22.07.2023 - Güncelleme : 22.07.2023
Siirt'te alternatif ürün olarak ekilen lavanta çiftçinin gözdesi oldu Fotoğraf: Fecri Barlık/AA

Siirt

Siirt'in Kurtalan ilçesinde devlet desteğiyle alternatif ürün olarak deneme üretimi yapılan lavantayı çiftçiler benimsedi.

İlçenin tarımsal üretimiyle ünlü Garzan Ovası'nda 3 yıl önce Kaymakamlık ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünce uygulanan "Alternatif Ürün Lavanta Yetiştiriciliği Projesi" kapsamında çiftçilere hibe destekle lavanta tohumu desteği sağlandı.

Destekten faydalanan çiftçiler kuraklığa dayanıklı, maliyeti düşük, kolay yetiştirilebilen lavanta üretimine yöneldi.

Bugüne kadar hububat ekimi yapan üretici, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce verilen eğitimlere katılarak lavanta yetiştiriciliğiyle ilgili bilgi aldı.

Devletin hibe desteğiyle alınan tohumların toprakla buluşturulmasıyla yaklaşık 200 dönüme sahip tarlalar adeta mora boyandı.

Çiftçiler, ilerleyen yıllarda bu bitkinin kentin simgesi olması hedefiyle üretimi sürdürüyor.

"Bir kere ekiyorsun her sene biçiyorsun"

Siirt Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Günbat, AA muhabirine, proje kapsamında devletten aldığı yüzde 70 hibe destekle bazı alanların lavanta bahçesine dönüştürüldüğünü anlattı.

2000 yılından bu yana kentte fıstık üretiminin ön plana çıktığını ifade eden Günbat, bir araya geldikleri birkaç çiftçiyle Saipbeyli, Çayırlı, Tulumtaş ve Yayıklı köylerinde yaklaşık 200 dönüm alanda lavanta yetiştirmeye başladıklarını bildirdi.

"Lavantada gider sıfır. Gübre atmıyoruz, su vermiyoruz, ilaç atmıyoruz. Bir kere ekiyorsun her sene biçiyorsun." diyen Günbat, hasattan sonra bir kez sulamanın yeterli olduğunu aktardı.

Günbat, bu sayede gelecek senenin ürünün de daha çok artacağına işaret ederek, yaygınlaşacak avanta bahçelerinin turizme de katkı sağlaması için çalışma başlattıklarını ifade etti.

Kurtalan-Batman kara yolunda oluşturduğu bahçenin gelin ve damatlar başta olmak üzere birçok kişi tarafından bir adeta fotoğraf stüdyosu olarak kullanıldığını anlatan Günbat, lavanta yetiştirmek isteyen çiftçilere her konuda yardımcı olacaklarını belirtti.

Günbat, "Bu ürün yaygınlaştıkça daha da güzel bir görünüm ortaya çıkacak. İnşallah bunu da başaracağız. Alternatif ürün olarak lavantayı seçtik ve bundan memnunuz." dedi.

"Isparta gülleriyle anılıyor, Kurtalan da lavantasıyla anılacak"

Saipbeyli köyündeki çiftçilerden Gazanfer Toprak, devlet destekli projeyle başladığı lavanta işinden memnun olduğunu kaydetti.

"Kuru tarımdan ziyade alternatif ürünleri deniyoruz. Bu ürünün gelişmesinden, kalitesinden çok memnunuz. Yeni bir proje kapsamında 'Lavandula angustifolia' çeşidini denedik. Pazarı daha iyi olduğu için bunun üretimini artıracağız." ifadelerini kullanan Toprak, tüm çiftçilere de bu ürünü üretmeleri tavsiyesinde bulundu.

Toprak, bu ürünün diğer tarla bitkilerinden daha karlı olduğunu düşündüklerini dile getirerek, şunları söyledi:

"Bir sene ekiyorsun, her sene ürününü alıyorsun, masrafı yok. Bazen temizliğini yapıyorsun, başka bir uğraşı yok. Turizme yönelik çalışmalar da olduğu zaman daha iyi yerlere gelecek. Kurtalan'ın birkaç yıl içerisinde lavantayla anılması için her türlü çalışmayı yapacağız. Madem bu işe girdik, yarım bırakmamamız lazım. Her türlü tesisimizi de kurup, biçme makinemizi de alacağız. Isparta gülleriyle anılıyor, Kurtalan da lavantasıyla anılacak. Elde ettiğimiz ürünleri piyasaya tanıtmak için çalışacağız."

"Misafirlerimiz geldiği zaman burada ağırlıyoruz"

Abdulmelik İnsel de köylerinde yetiştirilen lavantaların yöreye farklı bir hava kattığını dile getirdi. Lavanta bahçesinin fotoğraf stüdyosuna dönüştüğünü aktaran İnsel, "Misafirlerimiz geldiği zaman burada ağırlıyoruz, fotoğraf çektiriyoruz. Kurtalan'ı lavantalarla Türkiye'ye tanıtacağız." dedi.

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