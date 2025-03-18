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Ekonomi

Sigorta şirketlerinde çalışan sayısı 27 bin 540 kişiye ulaştı

Türkiye'de sigorta şirketlerinde çalışan sayısı 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 8 artarak 27 bin 540 kişiye ulaştı.

Uğur Aslanhan  | 18.03.2025 - Güncelleme : 18.03.2025
Sigorta şirketlerinde çalışan sayısı 27 bin 540 kişiye ulaştı Fotoğraf: TSB

İstanbul

Türkiye Sigorta Birliğinden (TSB) yapılan açıklamaya göre, sigortacılık sektörü, istihdam artışı ve genç yeteneklere sunduğu fırsatlarla dikkati çekmeye devam ediyor.

Sigorta şirketlerinde çalışan sayısı geçen yıl 2023'e göre yüzde 8 artarak 27 bin 540 kişiye ulaşırken, bu artış, sigorta sektörünün istihdama sağladığı katkıyı ortaya koydu.

2024 itibarıyla, sigorta şirketlerinde çalışanların yüzde 71'ini genel müdürlük personeli, yüzde 29'unu ise doğrudan satış ekipleri oluşturdu. Bu dağılım, sigortacılığın sadece saha operasyonlarıyla değil, aynı zamanda yönetimsel ve teknik kadrolarla da büyümeye devam ettiğini gösterdi.

Sigorta şirketleri, kadın istihdamı konusunda da öncü olma özelliğini sürdürdü.

2024 yılı itibarıyla sigorta şirketlerinde çalışanların yüzde 56'sını kadınlar, yüzde 44'ünü erkekler oluşturdu.

Orta ve üst düzey yönetim kademelerinde ise erkek çalışan oranı yüzde 56 iken, kadın çalışan oranı yüzde 44 seviyesinde kaldı. Kadın çalışan oranındaki artış, sigorta sektöründe fırsat eşitliğinin güçlendiğine işaret etti.

Çalışanların yüzde 69'unun üniversite, yüzde 10'unun lisansüstü eğitime sahip olduğu, yüzde 7’sinin ise ilkokul, ortaokul veya lise diplomasının bulunduğu görüldü. Bu veriler, sektörü nitelikli iş gücü ihtiyacına önem verdiğini ve yüksek eğitim düzeyine sahip çalışanlara yöneldiğini ortaya koydu.

Öte yandan, sigorta şirketlerinde genç çalışan oranının da oldukça yüksek olduğu gözlendi. Çalışanların yüzde 78'i 26-45 yaş aralığında yer alırken, bu durum, sektörün genç yeteneklere sunduğu fırsatları ve dinamik yapısını gözler önüne serdi.

"Şirketlerimiz istihdam yaratmaya devam edecek"

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan TSB Genel Sekreteri Özgür Obalı, sigorta sektörü olarak hem ekonomik kalkınmaya hem de istihdama önemli katkılar sağladıklarını bildirdi.

Obalı, "Sigorta şirketlerimiz genç yetenekler için ciddi kariyer imkanları sunuyor. Sektörümüz, genç ve nitelikli iş gücüne verdiği önemle büyümeye devam ediyor. Kadın istihdamının yükselmesi ve eğitim seviyesinin artması da şirketlerimizin ne kadar güçlü bir dönüşüm içinde olduğunu gösteriyor. Önümüzdeki dönemde de istihdam yaratmaya devam edecek ve genç yeteneklere yeni fırsatlar sunacağız." ifadelerini kullandı.

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