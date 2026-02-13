Dolar
Antalya’da etkili olan sağanak yağış sonrasında Çandır Çayı’nın debisi yükseldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul’da Bakanlık ile ASKON arasında işbirliği protokolü imza törenine katılıyor.
logo
Ekonomi

Sevgililer Günü'nün yeni trendi orkide ve kelebek buketler oldu

Çiçekçilerde 14 Şubat Sevgililer Günü hareketliliği yaşanırken, bu günün vazgeçilmezi kırmızı gülün yanı sıra orkide ve kelebek buketler de yoğun ilgi görüyor.

Serhat Tutak  | 13.02.2026 - Güncelleme : 13.02.2026
Sevgililer Günü'nün yeni trendi orkide ve kelebek buketler oldu Fotoğraf: Betül Abalı/AA

Ankara

Çiçekçi esnafı, Sevgililer Günü hazırlıklarını dükkanlarını rengarenk çiçeklerle süsleyerek tamamladı.

Kırmızı güller başta olmak üzere orkide, kazablanka, nergis, şebboy ve şakayık gibi birçok çiçek, sevgiliye hediye edilmeyi bekliyor.

Sevgililer Günü'ne özel hazırlanan "kelebek buketleri" de alternatif hediyeler arasında yer alıyor.

"Kelebek buketlerimiz 500 ile 1000 lira arasında"

Ankara Çiçekçiler Esnaf Odası Başkanı Emin Çimen, AA muhabirine, esnafın, kimsenin çiçeksiz kalmaması için ithali ve yerli üretimle bütün hazırlıklarını yaptığını ve müşterilerini beklediğini söyledi.

Seven kişinin, bir demet çiçekle bu özel günü kutlamasının çok büyük önemi olduğunu belirten Çimen, "Gül, aşkı ifade ettiği için daha fazla rağbet görüyor. Ancak bunun yanında orkide başta olmak üzere diğer çiçeklere de ilgi var." dedi.

Çimen, saksı çiçeklerinin yanı sıra farklı ürünlere de ilginin giderek arttığını bildirerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Kelebek buketlerimiz, bu dönemde revaçta olan ürünlerimizden. Daha kalıcı olması bakımından da insanların tercihi bu yönde olabiliyor. Güller arasında da özellikle kırmızı gül çok fazla tercih ediliyor ama bizde her renk var. Kırmızı gül 'aşk'ı, beyaz gül 'tertemiz duygu'yu, sarı gül 'sıcak sevgi'yi, pembe gül 'gönlüm sende'yi ifade ediyor. Kelebek buketlerimiz 500 ile 1000 lira arasında, gül ise 150 ile 300 lira arasında satışa sunuluyor. Özel gün olması nedeniyle herhangi bir fiyat artışımız kesinlikle bulunmuyor. Kişi, eşinin ya da sevgilisinin seveceği her çiçeği dükkanlarda bulabilir."

Vatandaşlara, "çiçeği çiçekçiden almaları" tavsiyesinde bulunan Çimen, "Esnafımızdan alınan çiçek bozuk olmaz, kaliteli ve uzun süre dayanıklı olur." ifadesini kullandı.

