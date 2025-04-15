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Ekonomi

SEDDK'den faaliyetleri durdurulan iki sigorta şirketine ilişkin yeni açıklama

SEDDK, AcnTurk Sigorta AŞ ve Arex Sigorta AŞ'nin faaliyetlerinin durdurulmasının ardından söz konusu şirketlerin pazar payının düşük olduğunu ve mevcut hasar dosyalarına ilişkin tazminatları için gerekli önlemlerin alındığını bildirdi.

Mücahit Enes Sevinç  | 15.04.2025 - Güncelleme : 15.04.2025
SEDDK'den faaliyetleri durdurulan iki sigorta şirketine ilişkin yeni açıklama

İstanbul

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), AcnTurk Sigorta AŞ ve Arex Sigorta AŞ'nin faaliyetlerinin durdurulmasının ardından söz konusu şirketlerin pazar payının düşük olduğunu ve mevcut hasar dosyalarına ilişkin tazminatları için gerekli önlemlerin alındığını bildirdi.

SEDDK'den yapılan açıklamada, sektörün saygınlığa ve güçlü sermaye yapısına sahip olduğu vurgulanarak, "Sigorta sektörü başta özkaynak karlılığı, sermaye ve varlık yeterliliği gibi finansal dayanıklılık göstergeleri olmak üzere tüm yönleriyle uluslararası standartlara uyumlu, güvenilir, istikrarlı ve etkin bir şekilde faaliyetlerini sürdürmektedir." ifadelerine yer verildi.

Bazı yayın organlarında yer verilen yanıltıcı ve spekülatif haber ya da paylaşımlarla sektörün finansal dayanıklılığına ve itibarına gölge düşürüldüğünün belirtildiği açıklamada, "Söz konusu şirketlerin toplam binde sekiz gibi sınırlı bir pazar payına sahip olmaları ve münferit durumları göz ardı edilmektedir." değerlendirmesi yer aldı.

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Açıklamada, "Gelinen durum itibarıyla, faaliyetleri durdurulan şirketlerde, sigortalılarımızın mağduriyet yaşamaması için 'mevcut hasar dosyalarına' ilişkin tazminatların süratle ödenmesine yönelik gerekli mali ve organizasyonel önlemler alınmıştır. Diğer taraftan söz konusu şirketler nezdindeki denetim faaliyetlerimiz kapsamında tespit edilen fiil ve işlemler, adli mercilerin yanı sıra finansal sektörün gözetim ve denetiminden sorumlu diğer kurumlarına ilgilerine göre iletilmektedir." bilgisi yer aldı.

Kurum, konuyla ilgili gelişmelerin kamu bilinci ve sorumluluğu ile paylaşılmaya devam edileceğini de bildirdi.

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