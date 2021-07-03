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Ekonomi

Savunma ve havacılık şirketleri yılın ilk yarısında hisse senedi piyasalarında uçuşa geçti

Dünyanın önde gelen savunma ve havacılık şirketleri yılın ilk yarısında hisse senedi piyasalarında yatırımcısına kazandırdı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 03.07.2021
Savunma ve havacılık şirketleri yılın ilk yarısında hisse senedi piyasalarında uçuşa geçti

İstanbul

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı olumsuz etkileri atlatan dünyanın önde gelen savunma ve havacılık şirketleri yılın ilk yarısında hisse senedi piyasalarında iyi bir performans gösterdi.

Şirketler, borsalarda yıla kötü başlamalarına karşın yaptıkları anlaşmalar ve gerçekleştirdikleri teslimatlarla kayıplarını telafi etti. Şirketlerin bilançolarının beklentilerden iyi gelmesi de bu başarılı performansa katkı sağladı.

Üretim ağlarına yeni ürünleri katan savunma ve havacılık şirketlerinin bu yıl temettü getirilerindeki artış da hisselerini olumlu etkiledi.

ABD'li General Dynamics'in hisseleri yılın ilk yarısında yüzde 26,5 artış kaydetti. Analistler, General Dynamics'in temettü getirilerindeki artışa dikkati çekti. General Dynamics'in de ABD Hava Kuvvetleri Yaşam Döngüsü Yönetim Merkezi ile anlaşma imzaladığına haberler de bu yıl yatırımcısı sevindirmişti.

Airbus da söz konusu dönemde yatırımcısına yüzde 20,8 kazanç sağladı. Kovid-19'un etkilerine karşın şirketin teslimatlarına devam etmesi ve aldığı siparişler hisselerini olumlu etkiledi.

Avrupa Birliği (AB) ve ABD'nin havacılık şirketleri Boeing ve Airbus'a sağlanan desteklemelerden ötürü karşılıklı olarak uygulanan ilave gümrük vergilerini 4 ay için durdurma kararı alması şirketin hisselerini destekleyen diğer bir gelişme olmuştu.

Airbus ayrıca yılın ilk çeyreğinde 362 milyon avro net kar açıkladı. Fransa'nın Airbus'a, helikopter endüstrisini desteklemek üzere prototip H225M ve VSR700 siparişi vermesi ve dünya çapındaki en büyük C295 operatörü olan Mısır Hava Kuvvetleri'nin toplam 24 uçaktan oluşan filosunun performansa dayalı desteği için Airbus ile 5 yıllık bir hizmet sözleşmesi imzalaması da şirketin hisselerine değer katan önemli gelişmeler oldu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın 2022 mali yılına yönelik 6 trilyon dolarlık ilk kapsamlı bütçe teklifinde savunma harcamalarını da artıracağına yönelik haberler de özellikle ABD merkezli şirketlerin hisse performansına olumlu katkı yaptı.

Bu dönemde hisse senedi piyasalarında Raytheon Technologies ve Northrop Grumman yüzde 19,3, Leonardo yüzde 15,2, Thales yüzde 14,9, L3 Harris Technologies yüzde 14,4, Boeing yüzde 11,9, BAE Systems yüzde 6,8, Lockheed Martin yüzde 6,6 kazandırdı.

Şirketler, haziran ayında kötü bir performans sergiledi

Savunma ve havacılık şirketler, hisseleri senedi piyasalarında haziran ayında ise kötü bir performans sergiledi.

Söz konusu dönemde Kovid-19'un delta varyantının yayılımının hızlanmasından en fazla etkilenen sektörlerden bir tanesi de havacılık sektörü oldu.

Bu dönemde Fransız Thales'in hisseleri yüzde 2,6, Airbus'ın hisseleri yüzde 1,7 yükselirken, Northrop Grumman yüzde 0,7, General Dynamics, BAE Systems ve L3 Harris Technologie yüzde 0,9, Lockheed Martin yüzde 1, Boeing yüzde 3, Raytheon Technologies yüzde 3,8, Leonardo yüzde 4,2 kaybettirdi.

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