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Ekonomi

Savunma ve havacılık sanayisi ihracat rekorunu tazeledi

Yılın 11 ayında yapılan 2 milyar 793 milyon 974 bin dolarlık ihracat, savunma ve havacılık sanayisinin yeni ihracat rekoru oldu.

Göksel Yıldırım   | 03.12.2021
Savunma ve havacılık sanayisi ihracat rekorunu tazeledi

Ankara

Türk savunma ve havacılık sanayisi 2021 yılı bitmeden yeni ihracat rekoruna imza attı.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, muharebe sahasındaki başarı, Türk savunma ve havacılık sanayisi ürünlerinin dünyadaki bilinirliğini artırıyor. İç güvenlik operasyonları yanında sınır ötesi operasyonlarda ortaya konulan üstün performans, Türkiye'nin yerli ve milli ürünlerine ilgiyi, dolayısıyla da ihracatı artırıyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, bu durumun yansıması olarak sektörün 2018'deki 2 milyar 35 milyon 956 bin dolarlık ihracatı, 2019 yılında yüzde 34,6 artarak 2 milyar 740 milyon 988 bin dolara ulaştı. Bu rakam savunma ve havacılık sanayisinin o dönemki ihracat rekoru olarak kayıtlara geçti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının da etkisiyle sektörün ihracatı 2020 yılında yüzde 16,8 azalışla 2 milyar 279 milyon 27 bin dolar olarak gerçekleşti.

Savunma ve havacılık sanayisi, salgının etkisinin henüz tam olarak geçmemesine ve ülkelerin önceliklerinin sağlık başta olmak üzere farklı alanlara yoğunlaşmasına rağmen 2021 yılı tamamlanmadan yeni ihracat rekoruna ulaştı. Sektör, geçen yılın 11 ayında 1 milyar 999 milyon 306 bin dolar ihracat gerçekleştirirken bu yılın aynı döneminde yüzde 39,7 artışla 2 milyar 793 milyon 974 bin dolarlık ihracat rakamına ulaşıldı. Bu rakam, savunma ve havacılık sektörünün yeni rekoru olarak kayıtlara geçti.

Sektör 2021 yılını 3 milyar doların üzerinde ihracatla kapatarak yeni bir eşik atlamaya hazırlanıyor. Sektörün son 12 aylık ihracat performansının 3 milyar 73 milyon 363 bin dolar olduğu dikkate alındığında, bunun ulaşılabilir bir hedef olduğu değerlendiriliyor.

Sektörün 11 aylık ihracatında ilk sırayı geçmiş yıllarda olduğu gibi 1 milyar 32 milyon 615 bin dolarla ABD aldı. Özellikle Karabağ Savaşı'nda ordusunu Türk savunma sanayisi ürünleriyle güçlendiren Azerbaycan, ABD'yi izledi. Azerbaycan'a bu yıl 192 milyon 126 bin dolarlık ihracat yapıldı. Üçüncü sırada ise ordusu için Türkiye'den zırhlı araçlar, deniz platformları ve silah sistemleri alan Katar geldi. Katar'a yapılan ihracatın ekonomik karşılığı 180 milyon 544 bin doları buldu.

Bu 3 ülkeyi Türkiye'nin son dönemde özellikle zırhlı araç ve insansız hava aracı ihracatı yaptığı ülkeler izledi.

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