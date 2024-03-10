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Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Eylül-Aralık 2023 döneminde 5 bin 122 yatırım teşvik belgesi verdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, geçen yılın eylül-aralık döneminde 5 bin 122 yatırım teşvik belgesi düzenledi.

Hülya Ömür Uylaş  | 10.03.2024 - Güncelleme : 10.03.2024
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Eylül-Aralık 2023 döneminde 5 bin 122 yatırım teşvik belgesi verdi

Ankara

Bakanlığın, 1 Eylül-31 Aralık 2023 tarihlerinde verdiği yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 4 aylık dönemde çeşitli sektörlerde 5 bin 122 yatırım için teşvik belgesi hazırlandı.

Öte yandan, 242 yatırım teşvik belgesi iptal edilirken söz konusu dönemde 1152 yatırım teşvik belgesine tamamlama vizesi verildi.


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