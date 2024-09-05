Dolar
33.99
Euro
37.84
Altın
2,515.52
ETH/USDT
2,403.10
BTC/USDT
56,950.00
BIST 100
9,987.39
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TÜBİTAK Gemisi ile İzmir Körfezi’ndeki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunuyor. DRON - Üsküdar Vaniköy Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde izinsiz yapılan inşaatın yıkımı gerçekleşiyor.
logo
Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: Teşvik sisteminde kapsamlı bir değişiklik hazırlığı içindeyiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, "Teşvik sisteminde kapsamlı bir değişiklik hazırlığı içindeyiz. Burada yine verimliliği artırıcı yaklaşımları esas alacağız." ifadelerini kullandı.

Mertkan Oruç  | 05.09.2024 - Güncelleme : 05.09.2024
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: Teşvik sisteminde kapsamlı bir değişiklik hazırlığı içindeyiz

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, "Teşvik sisteminde kapsamlı bir değişiklik hazırlığı içindeyiz. Burada yine verimliliği artırıcı yaklaşımları esas alacağız." ifadelerini kullandı.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, X’de @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AYM, sahipsiz hayvanlarla ilgili yasal düzenlemenin iptal isteminin ilk incelemesini tamamladı
Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi yarın açılacak
Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Toft, ikili ilişkileri ve Türkiye'nin bölgesel rolünü değerlendirdi
Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvuru sonuçları açıklandı
İzmir Körfezi'nde mikrobiyal denge sıkı kontrolle yeniden kurulabilir

Benzer haberler

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: Teşvik sisteminde kapsamlı bir değişiklik hazırlığı içindeyiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: Teşvik sisteminde kapsamlı bir değişiklik hazırlığı içindeyiz

Bakan Şimşek: Vergide adaleti sağlamaya yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet