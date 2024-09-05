Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: Teşvik sisteminde kapsamlı bir değişiklik hazırlığı içindeyiz
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, "Teşvik sisteminde kapsamlı bir değişiklik hazırlığı içindeyiz. Burada yine verimliliği artırıcı yaklaşımları esas alacağız." ifadelerini kullandı.
Ankara
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basın mensuplarının sorularını cevapladı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, "Teşvik sisteminde kapsamlı bir değişiklik hazırlığı içindeyiz. Burada yine verimliliği artırıcı yaklaşımları esas alacağız." ifadelerini kullandı.
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