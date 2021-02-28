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Ekonomi

Sakarya'da ocakta üretilen 20 bin 800 araç dünya yollarında

Türkiye'nin ocak ayı otomotiv ihracatının yüzde 26,5'ini gerçekleştiren Sakarya, ürettiği 29 bin 290 aracın yüzde 71'ini yurt dışına sattı.

Onur Orhan   | 28.02.2021
Sakarya'da ocakta üretilen 20 bin 800 araç dünya yollarında Fotoğraf: İbrahim Yozoğlu/AA

Sakarya

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen üretim ve dış satımdaki yükselişini sürdüren Sakarya, ihracat sıralamasında İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara ve Gaziantep'in ardından 7. sıradaki yerini korudu.

Başta otomotiv olmak üzere demir ve demir dışı metaller, iklimlendirme sanayi, kimyevi maddeler ve mamulleri, makine ve aksamları, çimento cam seramik ve toprak ürünleri, çelik ve elektrik elektronik sektörleriyle ekonomiye güç katan Sakarya'dan, yılın ilk ayında 113 ülke ve 4 serbest bölgeye 503 milyon 810 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Salgın nedeniyle ocak ayında taşıt ihracatındaki payı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,78 azalan kentte, en çok ihracat yüzde 91,7 ile otomotiv endüstrisinde yapıldı. Söz konusu satıştan ise 462 milyon 359 bin dolar gelir elde edildi.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, Türkiye'de yılın ilk ayında üretilen 110 bin 590 aracın 78 bin 804'ü ihraç edildi.

Bu alanda ocak ayında yüzde 26,5 payı bulunan Sakarya, ürettiği 29 bin 290 aracın yüzde 71'ine denk gelen 20 bin 800'ünü yurt dışına sattı.

Günlük 945 araç banttan indi

Toyota, Otokar ve TürkTraktör gibi üreticilerin bulunduğu Sakarya'da, bu yılın ilk ayında 25 bin 80 otomobil, 73 otobüs, 8 midibüs, 57 küçük kamyon, 4 bin 72 traktör üretildi, günde 945 araç banttan indirildi.

Kentteki firmalar arasında ocak ayında üretim ve ihracatta Toyota liderliğini korurken, Türk Traktör ikinci, Otokar ise üçüncü sırada yer aldı.

Ülkenin önde gelen otomotiv firmalarından Toyota, yılın ilk ayında Arifiye'deki fabrikasında 25 bin 80 otomobil üretti.

Dünyanın en çok tercih edilen otomobil markalarından biri olan Toyota, Arifiye ilçesinde kurulu fabrikasında ocak ayında binek tipinde ürettiği Corolla, Toyota C-HR ve Corolla Hybrid modellerinin yüzde 77,7'sine denk gelen 19 bin 494'ünü ihraç etti.

Otokar'ın ihracatı arttı

Türkiye'nin öncü savunma sanayisi şirketlerinden Otokar, ocak ayında 73 otobüs, 8 midibüs ve 57 küçük kamyon olmak üzere toplam 138 araç üretti. Geçen yıl ocak ayında 56 araç ihraç eden Otokar, bu yılın aynı döneminde 91 aracı yurt dışına sattı.

TürkTraktör ise yılın ilk ayında ürettiği 4 bin 72 traktörün yüzde 29,8'ine denk gelen 1215'ini ihraç ederek, ülke ekonomisine katkı sağlamayı sürdürdü.

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