Sakarya yılın ilk ayında 441 milyon 688 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi
Sakarya, ocak ayında 441 milyon 688 bin dolarlık ihracata imza attı. Kentten en fazla ihracat yapılan sektör yüzde 87,2 ile otomotiv oldu.
Sakarya
AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgilere göre, ocakta otomotiv başta olmak üzere demir ve demir dışı metaller, kimyevi maddeler ve mamulleri, çelik, makine ve aksamları, iklimlendirme sanayisi gibi çeşitli sektörlerde dış satım gerçekleştiren Sakarya, ülke ihracatına yüzde 2 katkı sağladı.
Yeni yıla 441 milyon 688 bin dolarlık dış satımla başlayan Sakarya, ihracat sıralamasında İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara ve Gaziantep'in ardından 7'nci sırada yer aldı.
Kentten 105 ülke ve 7 serbest bölgeye ürün gönderilirken, en çok ihracat yüzde 87,2 ile otomotiv sektöründe gerçekleşti.
Toyota, TürkTraktör ve Otokar gibi üretim tesislerinin bulunduğu Sakarya, ocakta 385 milyon 410 bin dolarlık otomotiv ihracatına imza attı.
Kentten yılın ilk ayında en fazla ihracat yapılan 5 ülke ise sırayla Fransa, Birleşik Krallık, İspanya, Polonya ve İtalya oldu.
25 ana sektörün 15'inde ihracat arttı
SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, yaptığı yazılı açıklamada, kentin geçen ay bir öncelik yılın aynı ayına göre yüzde 2'lik düşüşle 441 milyon 688 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini, ihracat yapan iller sıralamasındaki konumunu koruyarak 2025'e güçlü giriş yaptığını kaydetti.
Altuğ geçen ay kentin ihracatında otomotiv endüstrisi, demir ve demir dışı metaller, kimyevi maddeler ve mamulleri, çelik ile makine ve aksamları sektörlerinin başı çektiğini aktararak, "25 ana sektörün 15'inde ihracatımızı geçtiğimiz yıla kıyasla artırma başarısı gösterdik. Kentimizin ihracatta lokomotif sektörü olan otomotiv endüstrisi ocak ayında toplam ihracatın yaklaşık yüzde 87,2'sini de karşıladı." ifadesini kullandı.
Sakarya'dan Romanya'ya ihracatta yüzde 237'lik artış görüldüğü bilgisini paylaşan Altuğ, bu artışta Karasu Limanı'ndan Romanya'nın Köstence kentine başlayan karşılıklı Ro-Ro seferlerinin etkisini olduğunu gördüklerini, limanın stratejik öneminin yıllar içinde daha da artacağına inandıklarını kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.