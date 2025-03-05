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Ekonomi

Rusya'nın petrol ve doğal gaz gelirleri yüzde 18,4 azaldı

Rusya Maliye Bakanlığı, petrol ve doğal gaz gelirlerinin, şubatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,4 azalarak 771,3 milyar rubleye (yaklaşık 8,6 milyar dolar) gerilediğini bildirdi.

Emre Gürkan Abay  | 05.03.2025 - Güncelleme : 05.03.2025
Rusya'nın petrol ve doğal gaz gelirleri yüzde 18,4 azaldı

Moskova

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, petrol ve doğal gaz gelirlerinin yılın ilk iki ayında 1,56 trilyon ruble seviyesinde gerçekleştiği belirtildi.

Petrol ve doğal gaz gelirlerinin şubatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,4 azalarak 771,3 milyar rubleye düştüğü bilgisine yer verilen açıklamada, mart ayında petrol ve doğal gazdan ilave 57,2 milyar ruble bütçe gelirinin beklendiği kaydedildi.

Rusya'da savaşla artan harcamalar nedeniyle 2025-2027 bütçesinde özellikle enerji şirketlerine yönelik vergilerin artırılması planlanıyor. Rus hükümeti söz konusu artışla bütçe gelirlerini yüzde 12 artırmayı hedefliyor.

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