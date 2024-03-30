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Ekonomi

Rekabet Kurulu, uzlaşma sonucu ABC Deterjan'a 4,6 milyon lira ceza verdi

Rekabet Kurulu, ABC Deterjan Sanayi ve Ticaret AŞ’ye uzlaşma sonucu 4 milyon 635 bin 94 lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Erhan Cihan Ünal  | 30.03.2024 - Güncelleme : 30.03.2024
Rekabet Kurulu, uzlaşma sonucu ABC Deterjan'a 4,6 milyon lira ceza verdi

Ankara

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ABC Deterjan'ın alıcılarının yeniden satış fiyatını belirlemek suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.

Tarafça sunulan uzlaşma metninin, Kurul tarafından kabul edilmesiyle soruşturmanın sonlandırılmasına karar verildi. Bu kapsamda ABC Deterjan Sanayi ve Ticaret AŞ, alıcılarının yeniden satış fiyatını belirlediğini ve bu suretle Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal ettiğini kabul etti.

Soruşturmanın uzlaşma usulü ile sonlandırılması sebebiyle cezada yüzde 25 indirim uygulanarak ABC Deterjan'a 4 milyon 635 bin 94 lira idari para cezası verildi.

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