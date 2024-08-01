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Ekonomi

Rekabet Kurulu Erba Karavan firmasına 2,3 milyon lira ceza kesti

Rekabet Kurulu, Erba Karavan Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'ye 2,3 milyon lira idari para cezası kesilmesini kararlaştırdı.

Mert Davut  | 01.08.2024 - Güncelleme : 01.08.2024
Rekabet Kurulu Erba Karavan firmasına 2,3 milyon lira ceza kesti

Ankara

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, Erba Karavan Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'nin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddialarına yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

Kurul, firma hakkında açılan soruşturmanın, yeniden satıcılarının satış fiyatını tespit ettiğine yönelik iddialar bakımından uzlaşma, bölge ve müşteri kısıtlaması iddiaları bakımından ise taahhütle sonlandırılmasına karar verdi.

Uzlaşma usulü sonucunda teşebbüse 2 milyon 269 bin 283 lira idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.

Firma tarafından sunulan taahhüt metninin de tespit edilen rekabet sorunlarını giderebilecek nitelikte olması nedeniyle kabul edilmesi uygun bulundu.

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