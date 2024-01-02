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Ekonomi

Rekabet Kurulu bazı devralma, bireysel muafiyet ve ortak girişim kurulması işlemlerini onayladı

Rekabet Kurulu, bazı devralma, bireysel muafiyet ve ortak girişim kurulması işlemlerine onay verdi.

Mert Davut  | 02.01.2024 - Güncelleme : 02.01.2024
Rekabet Kurulu bazı devralma, bireysel muafiyet ve ortak girişim kurulması işlemlerini onayladı

Ankara

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyurulara göre, Kurul, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ'nin piyasaya süreceği elektrikli binek otomobillere yönelik satış sonrası hizmetlerinin sunulmasına ilişkin kurgulayacağı hibrit sistem çerçevesinde, Bosch Sanayi ve Ticaret AŞ ile akdettiği Küresel Servis Ağı Sözleşmesi ve bakım-onarım servisleri ile imzaladığı Yetkilendirilmiş Zincir Servis Sözleşmesi’ne bireysel muafiyet tanıdı.

Trugo Akıllı Şarj Çözümleri Sanayi ve Ticaret AŞ ile Shell&Turcas Petrol AŞ arasındaki işbirliği ve hizmet tedariki sözleşmelerine bireysel muafiyet tanınması kararlaştırıldı.

R Vent Medikal Üretim AŞ'nin tek kontrolünün IK Investment Partners AIFM'nin tamamına sahip olduğu iştiraki Plastiflex Group NV tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verildi.

Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. ve Mitsubishi Electric Corporation'ın güç jeneratörü iş kolları üzerinde Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. ve Mitsubishi Electric Corporation tarafından ortak girişim kurulması işlemi onaylandı.

Ziraat Katılım Bankası AŞ'nin, Desu Medikal Ürünler ve Tıbbi Cihazlar Sanayi ve Ticaret AŞ ile Linacol Medikal AŞ'nin belli orandaki paylarını iktisap etmesi işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

ICRON Teknoloji Bilişim AŞ ve ICRON Technologies B.V.nin oluşturduğu ekonomik bütünlüğün ortak kontrolünün Ali Tamer Ünal ve Sisecam Investment B.V. tarafından devralınması işlemine onay verildi.

JFE Steel Corporation ve JSW Steel Limited tarafından, Hindistan'da "tane yönlendirilmiş elektriksel çelik ürünleri"nin imalatını ve satışını gerçekleştirecek tam işlevsel bir ortak girişimin kurulması işlemine izin verilmesi uygun bulundu.

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