Rekabet Kurulu Başkanı Küle: Fırsatçıların gözünün yaşına bakmayacağız
Rekabet Kurulu Başkanı Küle, "Fırsatçıların gözünün yaşına bakmayacağız, en ağır cezaları verip bu teşebbüsleri duyurmaktan imtina etmeyeceğiz." dedi.
Ankara
Rekabet Kurulu Başkanı Küle, "Fırsatçıların gözünün yaşına bakmayacağız, en ağır cezaları verip bu teşebbüsleri duyurmaktan imtina etmeyeceğiz." dedi.
Küle, "Yarın yapacağımız Kurul toplantımızda yaş meyve-sebze fiyatlarıyla ilgili soruşturmamızı görüşüp, karara bağlayacağız." ifadelerini kullandı.
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