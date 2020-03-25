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Ekonomi

Rekabet Kurulu Başkanı Küle: Fırsatçıların gözünün yaşına bakmayacağız

Rekabet Kurulu Başkanı Küle, "Fırsatçıların gözünün yaşına bakmayacağız, en ağır cezaları verip bu teşebbüsleri duyurmaktan imtina etmeyeceğiz." dedi.

Merve Özlem Çakır   | 25.03.2020
Rekabet Kurulu Başkanı Küle: Fırsatçıların gözünün yaşına bakmayacağız

Ankara

Rekabet Kurulu Başkanı Küle, "Fırsatçıların gözünün yaşına bakmayacağız, en ağır cezaları verip bu teşebbüsleri duyurmaktan imtina etmeyeceğiz." dedi.

Küle, "Yarın yapacağımız Kurul toplantımızda yaş meyve-sebze fiyatlarıyla ilgili soruşturmamızı görüşüp, karara bağlayacağız." ifadelerini kullandı.

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