PttAVM.com en fazla ürünü Orta Doğu ülkelerine ve Amerika kıtasına satıyor
PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, e-Ticaret yoluyla en fazla satış yaptıkları coğrafyanın Amerika kıtası ve Orta Doğu ülkeleri olduğunu söyledi.
Ankara
Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkan Yardımcılığı görevini de sürdüren Çevikoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin e-İhracatta her geçen yıl aşama kaydetmeye devam ettiğini, bölgesel anlamda pazar çeşitliliğinin artırıldığını ancak bunu yeterli görmediklerini dile getirdi.
e-Ticarete artan ilgiyi e-İhracata yönlendirmek için tedarikçilerle temasların devam ettiğini anlatan Çevikoğlu, "e-İhracatta her ülke, bizim için önemli ancak özellikle Orta Doğu pazarından ve Çin'den Türk ürünlerine ciddi ilgi var. Bunu değerlendirmeliyiz." dedi.
"e-İhracatımızı geliştirmek için çabalıyoruz"
Çevikoğlu, e-İhracatın güçlendirilmesinin Türk e-Ticaret sektörü açısından önemine dikkati çekerek, şöyle konuştu:
"2021'de e-İhracat, genel ihracatın içinden yüzde 1,3'lük pay aldı. Yani 2,6 milyar dolarlık seviyeden bahsediyoruz. e-İhracat Türkiye'nin önemli döviz girdi kalemi oldu. Ama yine de bu çok az. Yeni mekanizmalarla bu oranın yüzde 10'lar düzeyine bir an evvel çıkması lazım. Ticaret Bakanlığımızın Çin, ABD, Hindistan ve Brezilya gibi ülkelere yönelik çeşitli stratejileri var. Bu gelişmeler bizim için çok önemli. Biz de yurt dışındaki temaslarımızı artırarak e-İhracatımızı geliştirmek için çabalıyoruz. Önümüz ne kadar açılırsa o kadar e-İhracat yapacağız. Türk müteahhitlerin yurt dışındaki başarısını yakalamamız hiç de zor değil."
"Turkishsouq.com'da önemli aşama kat ettik"
Türkiye'nin yerli ve milli e-ticaret platformu PttAVM.com'un yurt dışındaki çalışmalarına da değinen Çevikoğlu, KOBİ'lerin ürünlerini yurt dışına ulaştıran platform olan Turkishsouq.com'da önemli aşama kat ettiklerini bildirdi.
Norveç'ten İtalya'ya, Rusya'dan Hindistan'a, Çin'den Avustralya'ya, ABD'den Brezilya'ya 90'ın üzerinde ülkeye Türk ürünlerinin ulaştırıldığını ifade eden Çevikoğlu, yerli ve milli ürünlerin yer aldığı platformlar sayesinde ekonomiye doğrudan katma değer sağladıklarını kaydetti.
PttAVM.com olarak en fazla satış yaptıkları coğrafyanın Amerika kıtası ve Orta Doğu ülkeleri olduğunu dile getiren Çevikoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"En rağbet gören ürün kalemlerimiz ise Türk tekstili, doğal kozmetikler, Matcha çayı, güneş yağları, porselen yemek takımları, nevresim takımları... Türk malı etiketli ürünlere talep bulunuyor. Alıcılar, Türk kalitesini bildiği için tercih sebebi olduğunu söyleyebiliriz. Ama Orta Doğu'ya en fazla kahve makinası, Amerika kıtası ve Kanada'ya ise en fazla pratik ev mobilyaları satışını yapıyoruz."
Çevikoğlu, e-İhracatın Türkiye'nin ihracat hedeflerine daha fazla katkı verebileceğine işaret ederek, şunları kaydetti:
"Yurt dışında gücümüzü artırmak için önemli adımlar atıyoruz. Lojistik ağımız ve KOBİ'lerimizin güçlü ürün yelpazesiyle dünyanın dört bir yanına ürünlerimizi ulaştırıyoruz. Ben hep şunu savundum. Çin'den sonra e-Ticaret yoluyla satılabilir en çok ürünü olan 2'nci ülke biziz. Bu durumu fırsata çevirmek için de 'ne olursa olsun e-İhracat' prensibiyle çalışıyoruz. Giyimden bize özgü ürünlere, halıdan kilime, aksesuardan dekorasyona ve gıdaya çok geniş bir ürün yelpazesine sahip olduğumuzu düşünüyorum. Bunu, yurt dışı ayağımızı oluşturan Turkishsouq.com platformu ile hisseder durumdayız."
"Türk ürünlerinin imajı son derece yüksek"
e-İhracatın sınırları ortadan kaldırdığını belirten Çevikoğlu, yurt dışına satışlar devam ederken, hem büyük şirketlere hem de KOBİ'lere son derece kapsamlı çözümler ürettiklerini söyledi.
Arap coğrafyası ve Kuzey Afrika'da Türk kahvesi, halı, semaver, çay ve cezvenin çok ilgi gördüğünü dile getiren Çevikoğlu, "Dünyada 'Türk' ürünleri kaliteli olarak bilinen, imajı son derece yüksek ürünler olarak dikkati çekiyor. Bu algıyı artırmak için de herkes elinden ne geliyorsa yapmalı. Diğer yandan son yıllarda ülkemizde coğrafi işaretli ürünlere artan bir ilgi var. Tekstil ve gıda ürünü bazında coğrafi işaretli ürünlerimiz de var. Bunları dünyaya çok daha iyi tanıtmalıyız, çok büyük bir potansiyel taşıyorlar. Bir Hereke halısı, Bünyan halısı, el emeği göz nuru çok sayıda dokuma kumaşlarımız var. Bunları değerlendirmeliyiz." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.