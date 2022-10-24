PTT AŞ Genel Müdürü Gülten: Sorumluluklarımızın bilinciyle milletimize hizmet ederek çalışmalarımızı sürdürüyoruz
PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, "Kökleri sağlam, dalları birçok alana uzanan asırlık bir çınar misali, sorumluluklarımızın bilinciyle milletimize hizmet ederek çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.
Ankara
PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, yazılı açıklamasında, PTT'nin kuruluşunun 182'nci yıl dönümünü kutlayarak, yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.
23 Ekim 1840'ta Posta Nezareti olarak Osmanlı Devleti'nde iletişim ve haberleşmeyi sağlamak üzere PTT'nin kurulduğunu belirten Gülten, şirketin, sunduğu hizmet ağını her geçen gün büyütmeyi hedeflediğini bildirdi.
Gülten, postadan kargoya, e-ticaretten filateliye, bankacılıktan lojistiğe birçok alanda faaliyetlerini sürdüren PTT'nin geçmişten gelen hizmet alanlarına yenilerini eklerken aynı zamanda sürdürdüğü faaliyetlerini de bugünün ihtiyaçları ve teknolojisiyle yenilemeye devam ettiğine dikkati çekerek, PTT AŞ'nin, Ulusal Tebligat Sistemi ile tebligatların dijital ortama taşınmasını sağlayarak tonlarca kağıdın israf edilmesine engel olduğunu kaydetti.
Bu sayede binlerce ağacın kesilmekten kurtulduğuna işaret eden Gülten, yeşil lojistik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren PTT'nin, filosunda bulunan elektrikli araç sayısını artırarak çevre dostu bir anlayışla karbon salımını en aza indirmeyi hedeflediğini aktardı.
Gülten, PTT AŞ’nin sahip olduğu gücü köklü geçmişinden aldığının altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:
"Kökleri sağlam, dalları birçok alana uzanan asırlık bir çınar misali, sorumluluklarımızın bilinciyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Müşterilerin ihtiyaç duyduğu birçok alanda yürüttüğümüz çalışmalarla Türkiye'nin dört bir yanına hizmetlerimizi ulaştırıyoruz. Yurt içi çalışmalarımızın yanı sıra yurt dışı kargo gönderimi olan TURPEX ile de dünyanın pek çok ülkesine vatandaşlarımızın kargolarını teslim ediyoruz."
2030'a kadar filonun yüzde 80'inin elektrikli araçlardan oluşması hedefleniyor
Gülten, hızla değişen ve dönüşen dünyada, kayıtlı elektronik posta (KEP), Kargomat 7/24, elektronik tebligat gibi hayatı kolaylaştıran uygulamaları sürekli geliştirdiklerini ve her geçen gün artırdıklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Ülkemiz ve dünyamızın önemli sorunlarından biri haline gelen çevre ve ekosistemin korunması için elektrikli araç sayımızı her geçen gün artırıyoruz. Bu doğrultuda 2030 yılına kadar filomuzun yüzde 80'ini elektrikli araçlardan oluşturmayı hedefliyoruz. Kurucu üyelerinden biri olduğumuz Dünya Posta Birliğinde ülkemizi temsil ederek iletişim ve haberleşme alanında yaşanan uluslararası sorunların tespiti ve çözümünde aktif rol alıyoruz. Globalleşen dünyamızın gerekliliklerini yerinde tespit edip uygulamaya koyduğumuz çalışmalarımızda, motivasyonumuzu müşterilerimizin memnuniyetinden, gücümüzü de iki asra yaklaşan tecrübemizden alıyoruz. Şirketimizin hedeflerini her geçen gün büyütmesinde, hizmet ağını yurdun dört bir köşesine taşımasında ve faaliyetlerini sürdürdüğü sektörlerde standartların üzerinde olmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, şirketimizin kuruluş yıl dönümünü en kalbi duygularımla kutluyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.