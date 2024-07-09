Dolar
32.90
Euro
35.58
Altın
2,361.06
ETH/USDT
3,080.50
BTC/USDT
57,474.00
BIST 100
10,855.17
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Porsche yılın ilk yarısında Çin etkisiyle daha az otomobil sattı

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen Grubu’nun lüks markası Porsche, küresel araç teslimatlarının yılın ilk yarısında Çin’de talebin azalmasıyla 2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 7 azaldığını bildirdi.

Bahattin Gönültaş  | 09.07.2024 - Güncelleme : 09.07.2024
Porsche yılın ilk yarısında Çin etkisiyle daha az otomobil sattı

Berlin

Porsche, yılın ocak-haziran dönemine ilişkin araç teslimat sonuçlarını duyurdu.

Buna göre, lüks otomobil üreticisinin araç teslimatları yılın ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 azalarak 155 bin 945’e geriledi.

Porsche, söz konusu dönemde Çin'de yıllık yüzde 33'lük bir düşüşle 29 bin 551 araç teslimatı gerçekleştirdi.

Şirketin açıklamasında, “Bunun başlıca nedenleri Çin pazarında süregelen gergin ekonomik durum ve değer odaklı satışlara odaklanılmasıdır.” denildi.

Alman üreticinin Çin'e yapılan teslimatlar küresel teslimatlarının yaklaşık yüzde 20'sini oluştururken, şirket Avrupa Birliği (AB) ve Çin arasındaki gümrük vergisi geriliminden etkileniyor.

Porsche’nin Kuzey Amerika'daki teslimatları yılın ilk 6 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6 azalarak 36 bin 558’e gerilerken, şirketin ana pazarı olan Almanya'da teslimatlar yüzde 22 artarak 20 bin 811 araca ulaştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MEB'den masal kitabı üzerinden ortaya atılan iddialara ilişkin açıklama
Canını hiçe sayarak ahşap köprünün selden yıkılmasını önlemeye çalıştı
Ankara ve çevresindeki iller için gök gürültülü sağanak uyarısı
Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

Porsche yılın ilk yarısında Çin etkisiyle daha az otomobil sattı

Porsche yılın ilk yarısında Çin etkisiyle daha az otomobil sattı

Modi, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana ilk kez Moskova'da

Türkiye'de yatırım kararına imza atan BYD, teknoloji ve inovasyonla öne çıkıyor

Çin otomobil markaları Türkiye'de yatırım atağına kalktı

Çin otomobil markaları Türkiye'de yatırım atağına kalktı
Bakan Bolat: Çinli BYD'nin Türkiye'ye yatırım kararı, ülkemizin yatırımcılara sunduğu fırsatların güçlü bir göstergesi

Bakan Bolat: Çinli BYD'nin Türkiye'ye yatırım kararı, ülkemizin yatırımcılara sunduğu fırsatların güçlü bir göstergesi
Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu devam edecek

Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu devam edecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet