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Ekonomi

Pekcan: Vatandaşlarımızı fahiş fiyat artışlarına karşı korumaya Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu ile devam edeceğiz

Ticaret Bakanı Pekcan, "Vatandaşlarımızı fahiş fiyat artışlarına karşı korumaya yeni dönemde oluşturduğumuz Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu ile devam edeceğiz." dedi.

Merve Özlem Çakır   | 17.04.2020
Pekcan: Vatandaşlarımızı fahiş fiyat artışlarına karşı korumaya Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu ile devam edeceğiz

Ankara

Ticaret Bakanı Pekcan, "Vatandaşlarımızı fahiş fiyat artışlarına karşı korumaya yeni dönemde oluşturduğumuz Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu ile devam edeceğiz." dedi.

Pekcan, "Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu fahiş fiyat ve stokçuluğa yönelik inceleme yapacak, 500 bin liraya varan idari para cezası uygulayabilecek." diye konuştu.

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