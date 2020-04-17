Pekcan: Vatandaşlarımızı fahiş fiyat artışlarına karşı korumaya Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu ile devam edeceğiz
Ticaret Bakanı Pekcan, "Vatandaşlarımızı fahiş fiyat artışlarına karşı korumaya yeni dönemde oluşturduğumuz Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu ile devam edeceğiz." dedi.
Ankara
Ticaret Bakanı Pekcan, "Vatandaşlarımızı fahiş fiyat artışlarına karşı korumaya yeni dönemde oluşturduğumuz Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu ile devam edeceğiz." dedi.
Pekcan, "Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu fahiş fiyat ve stokçuluğa yönelik inceleme yapacak, 500 bin liraya varan idari para cezası uygulayabilecek." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.