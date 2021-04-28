Euro
9.90
Dolar
8.20
BIST 100
1,386.62
Altın
1,770.05
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Pazarcı esnafı 'tam kapanma' döneminde muafiyet talep etti

TÜSPAF Başkanı Karaca, semt pazarlarının, Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında alınan "tam kapanma" kararından muaf tutulmasını talep ederek, yoğunluğun önlenmesi için yürüme mesafesindeki pazarların her gün açık olması önerisinde bulundu.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 28.04.2021
Pazarcı esnafı 'tam kapanma' döneminde muafiyet talep etti

Ankara

Türkiye Sebzeciler, Meyveciler ve Seyyar Pazarcılar Federasyonu (TÜSPAF) Başkanı Ali Karaca, AA muhabirine, Kovid-19 salgını süresince pazarların açık olduğunu ancak yarın akşam başlayacak "tam kapanma" dönemiyle ilk kez buraların kapatılması yönünde karar alındığını söyledi.

Pazarların, gıda tedarik zincirinin önemli bir parçası olduğunu belirten Karaca, marketlerin açık tutulduğu pazarların kapalı olmasının doğru olmadığını bildirdi. Karaca, pazarların açık havada ve 10 bin metrekarelere varan genişlikteki alanlarda kurulduğuna işaret ederek, buralarda virüs bulaşma olasılığının kapalı mekanlara göre daha az olacağını dile getirdi.

Marketlerin ortalama 250 metrekare büyüklükteki kapalı mekanlar olduğuna dikkati çeken Karaca, "Pazarların kapatılmasıyla insanlar kapalı alanlardaki marketlerde yoğunluk oluşturacak. Vatandaşların yüzde 60'ı alışverişlerinde pazarları tercih ediyor. Şimdi pazarların kapatılmasıyla yüzde 100 potansiyel marketlere yönlendirilmiş olacak ve buralardaki yoğunluk artacak. Kovid-19 ile mücadele açısından marketler daha riskli hale gelecek." dedi.

"Ürünler elde kalacak"

Karaca, gıda tedarik zincirinden pazarların çıkmasıyla marketlerde fiyat artışları yaşanabileceğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Alınan bu karar, 330 bin pazarcı esnafını, ailelerini ve yanında çalışanlarıyla birlikte 1 milyon kişiyi etkiliyor. Dört gözle bayramı bekleyen, buna yönelik hazırlığını tamamlamış, mal alıp stok yapmış tekstil ürünleri ve ayakkabı satan binlerce pazarcımız bulunuyor. Bu esnafımızın ödemeleri var. Havaların ısınmasıyla çilek ve yeşillik gibi ürünler bollaştı. Bu ürünlerin günlük olarak toplanıp satılması gerekiyor. Semt pazarları yanında üretici pazarları da kapatıldı. Üreticinin bu ürünü ne olacak? Bu ürünler dayanmaz. Marketler zaten belli tedarikçilerle anlaşmalı. Üretici bu ürünü kime satacak? Üretici yine günlük ürettiği sütünü ve peynirini pazarlarda satıyordu. Gıda tedarik zincirinde her yer açıkken sadece pazarların kapalı tutulması doğru olmaz. Pazarlarımızın açık kalmasını istiyoruz."

Sorunun çözümüne ilişkin taleplerini dile getiren Karaca, "Biz pazarların kapalı olmasına yönelik kararın yeniden gözden geçirilmesini talep ediyoruz. Bizim isteğimiz, yürüme mesafesindeki pazarların yanı sıra il ve ilçelerdeki ana pazarların her gün açık olması. Haftalık pazarlar yerine her gün açık pazarlarla yoğunluk da oluşmamış olur. Böylece marketlerde meydana gelebilecek yoğunluk önlenir. Hastalığın yayılmasının da önüne geçilir. Bu sayede hem virüsle mücadele edilir hem de pazardan alışveriş yapan vatandaş ile pazarcı esnafı mağdur olmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanlığı 'tam kapanma' dönemine ilişkin merak edilen soruları yanıtladı
'Hastaların yoğun bakımlarda yaşadığı acıları görseler aşı olurlar'
Japonya, Kovid-19 aşılarının soğuk zincir ağı için 31 ülkeye 39 milyon dolar hibe edecek
Kovid-19 vaka sayıları yüksek ülkelerden Gazze'ye gelenlere zorunlu karantina uygulanacak
Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 3 bin 86 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Tam kapanma öncesi İstanbul'da şehirler arası otobüs seferleri iki katına çıktı

Tam kapanma öncesi İstanbul'da şehirler arası otobüs seferleri iki katına çıktı

Pazarcı esnafı 'tam kapanma' döneminde muafiyet talep etti

Mali müşavirler 'tam kapanma' döneminde vergi mükellefleri için mücbir sebep ilan edilmesini talep etti

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, 50 milyon liralık destek paketini açıkladı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, 50 milyon liralık destek paketini açıkladı
'Tam kapanmada' THY'nin yurt içi uçuşlarında seyahat izin belgesi ve HES kodu zorunlu olacak

'Tam kapanmada' THY'nin yurt içi uçuşlarında seyahat izin belgesi ve HES kodu zorunlu olacak
TÜRSAB, 'tam kapanma'nın turizmde yaz sezonunu olumlu etkilemesini umuyor

TÜRSAB, 'tam kapanma'nın turizmde yaz sezonunu olumlu etkilemesini umuyor