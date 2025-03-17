Özel sektör, süper bilgisayarlarla hız ve verimliliğini artıracak
Türk özel sektörü de robotikten savunma sanayisine, siber güvenlikten nanoteknolojiye kadar pek çok stratejik alanda ücretsiz kullanılabilen süper bilgisayar sayesinde zamandan ve maliyetten tasarruf ederek projelerini hızla tamamlayabiliyor.
Ankara
AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Milli Teknoloji Hamlesi sayesinde bu alanda atağa kalkan Türkiye, süper bilgisayarlarla kamu, akademi ve özel sektör için yeni bir dönemin kapısını aralıyor.
Türkiye, Avrupa Yüksek Performanslı Hesaplama Ortaklık Girişimi'ne (EuroHPC) katılımı sayesinde dünyanın sayılı süper bilgisayarlarından MareNostrum 5'le doğrudan çalışma ayrıcalığı kazandı. Türkiye, büyük veri analizi ve yapay zeka araştırmalarını desteklemek üzere ARF süper bilgisayarını da devreye aldı.
Çoğunlukla kamu ve akademinin kullandığı bu "süper" altyapıdan özel işletmelerin de faydalanma imkanı bulunuyor. İşletmeler, kendilerine ücretsiz sunulan süper bilgisayar altyapısı sayesinde daha önce yıllar alabilen işlemlerini günler hatta saatler içerisinde çözme fırsatı yakalıyor.
Bugüne kadar bu altyapıyı kullanan firmalar, üretim süreçlerinde hız, doğruluk ve optimizasyon, verimlilik artışı ile veri işleme süresinde yüzde 95'e kadar azalma sağladı.
Özel sektöre geniş ölçekli erişim imkanı
Barselona Süper Bilgisayar Merkezi bünyesinde, orta ve yüksek segmentte yaklaşık 380 bin dizüstü bilgisayara eş değer güçteki MareNostrum 5 süper bilgisayarı, çok geniş bir alanda bilim insanlarına ve endüstriye hizmet veriyor.
Süper bilgisayar enerjiden ilaç tasarımına, nesnelerin internetinden malzeme bilimine, kimyadan tıbba, nanoteknolojiden iklim değişikliğine, astrofizikten yüksek enerji fiziğine, siber güvenlikten veri bilimi ve mühendisliğine ve yapay zeka uygulamalarına kadar çok geniş alanda kullanılabiliyor.
Özel sektör, talep etmesi halinde süper bilgisayarlara kolay şekilde erişebiliyor.
Buna göre, Türkiye'den süper bilgisayarlara Türkiye Ulusal Bilim e-Yapısı (TRUBA), İTÜ Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Merkezi (UHEM) veya EuroHPC üzerinden bağlanılabiliyor.
Söz konusu altyapıya, ücretsiz olarak proje tipine göre 6 aylık pilot veya 12 aydan uzun süreli geniş ölçekli erişim başvurusu yapılabiliyor.
ARF da kamu, üniversite ve endüstrinin hizmetinde
TÜBİTAK tarafından geliştirilen matematikçi ve bilim insanı Ordinaryüs Prof. Dr. Cahit Arf'ın ismini taşıyan ARF süper bilgisayarı da TRUPA altyapısında hizmet veriyor. Bu altyapı, 35 bin dizüstü bilgisayara eşit bilgi işlem kapasitesine sahip ve dünyanın en donanımlı 313'üncü süper bilgisayarı konumunda.
Bu altyapıyı, öğretim üyeleri, doktora sonrası araştırmacılar, doktora öğrencileri, yüksek lisans ve lisans öğrencileri kullanabiliyor. Altyapı, Türkiye'de kurulu veya yerleşik firmalar ile kamu kurumlarının da kullanımına açık bulunuyor.
ARF, iklim değişikliği, deprem araştırmaları, biyoenformatik gibi öncelikli alanların yanı sıra matematik, fizik, kimya, moleküler biyoloji, malzeme bilimleri alanlarında araştırmacılara ve araştırma projelerine hizmet sunuyor.
ARF'ın yapay zeka kümesi ARF-ACC de dünyanın en donanımlı süper bilgisayarları sıralamasında yer alıyor.
Bu bilgisayarlar bir bulut ortamında mümkün olmayacak daha büyük ölçekli AR-GE projelerine de olanak tanıyor. Çok yüksek veri miktarlarıyla eğitilen büyük modellerin ortaya çıkmasıyla yüksek ölçüde zaman ve maliyet tasarrufu sağlanıyor.
Başvuru yöntemleri
Süper bilgisayarları kullanmak için TRUBA'ya "http://portal.truba.gov.tr " üzerinden üye olunabiliyor.
MareNostrum 5 süper bilgisayarını kullanmak için de başvurular "http://indico.truba.gov.tr/e/marenostrum5" üzerinden kabul ediliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.