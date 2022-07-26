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Ekonomi

Otomotiv yetkili satıcıları ÖTV uygulamalarındaki değişiklikten memnun

Abdulselam Durdak   | 26.07.2022
Otomotiv yetkili satıcıları ÖTV uygulamalarındaki değişiklikten memnun

İstanbul

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Altuğ Erciş, OYDER tarafından paylaşılan yazılı açıklamasında, Resmi Gazete'de yayımlanan motorlu araçlarda ÖTV uygulamalarındaki değişikliklere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

OYDER Başkanı Erciş, ÖTV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile meslektaşları açısından haksız rekabet yaratan çok önemli bir unsurun yürürlükten kaldırıldığını dile getirdi.

"Sağlıklı bir ticaret ve vergilendirme yapılabilecek hale getirildi"

Yeni tebliğin kendileri açısından faydalarına değinen Erciş, şunları kaydetti:

"Yeni araç alımlarında müşterilerimiz tarafından talep edilen ve aksesuar adı altında toplanan tüm mal ve hizmetlerin satışı, geçmiş tebliğ ile yetkili satıcılar tarafından gerçekleştirilirse yasal düzenlemenin açık olmaması sebebiyle ÖTV matrahına dahil ediliyor ve hem aracın hem de mal ve hizmetlerin bedeli ÖTV oranında artıyordu. Yeni yayınlanan tebliğ ile bu uygulama tüm piyasa oyuncuları için ortak zemine getirilerek, aracın ilk tescilinden sonra yapılacak mal ve hizmetlerin satışının ÖTV matrahına dahil edilmeyeceği açık ve sarih şekilde düzenlenmiş ve sağlıklı bir ticaret ve vergilendirme yapılabilecek hale getirilmiştir."

Erciş, konuyla ilgili birçok defa görüşme yaptıklarını belirterek, "Gerek doğrudan Hazine ve Maliye Bakanlığı ile gerekse de Gelir İdaresi Başkanlığı nezdinde gerçekleştirdiğimiz tüm görüşmelerde bu haksız rekabet ortamına dikkat çekerek yetkili satıcılar ve müşterilerimiz aleyhine olan bu durumun düzeltilmesini müteaddit defalar talep etmiştik." ifadelerini kullandı.

"Aynı ürüne farklı fiyat uygulamasını ortadan kaldıracak"

Müşteriler açısından da aynı ürüne farklı fiyat uygulamasını ortadan kaldıracak bu gelişmenin daha faydalı olacağına inandıklarını bildiren Erciş, şunları aktardı:

"Müşterilerimizin aksesuar kapsamındaki tüm mal ve hizmetlere eşit şartlarda ulaşmasının önünü açacak bu uygulamanın haksız rekabeti ortadan kaldırmasını ve serbest rekabet şartları içerisinde bu ürün ve hizmetlere ulaşılmasını sağlayacaktır. Serbest rekabet ortamının doğal akışına aykırı olan bu durumun yeni tebliğ ile değiştirilmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu konuda meslektaşlarımıza her türlü yapıcı ve olumlu desteği veren başta Hazine ve Maliye Bakanlığı olmak üzere tüm ilgililere içten teşekkürü bir borç biliyor, şükranlarımızı sunuyoruz."

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