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Ekonomi

Otomotiv sektörü 3 ayda 3,7 milyar dolarlık yan sanayi ürünü ihraç etti

Türkiye'den ocak-mart döneminde 3 milyar 731 milyon 612 bin dolarlık otomotiv yan sanayi ürünü ihraç edildi.

Cem Şan  | 17.04.2024 - Güncelleme : 17.04.2024
Otomotiv sektörü 3 ayda 3,7 milyar dolarlık yan sanayi ürünü ihraç etti

Bursa

AA muhabirinin Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerinden yaptığı derlemeye göre, 2024'ün ilk çeyreğinde otomotiv yan sanayisinde 190'dan fazla ülke, serbest bölge ve özerk bölgeye dış satım gerçekleştirildi.

Geçen yılın ilk 3 ayında 3 milyar 614 milyon 610 bin dolar olan yan sanayi ihracatı, 2024'ün aynı döneminde yüzde 3,24 artarak 3 milyar 731 milyon 612 bin dolara ulaştı.

Bu sene 3 ayda 9 milyar 132 milyon 431 bin dolar olan otomotiv endüstrisinin toplam dış satımının yüzde 40,9'unu yan sanayi ürünleri oluşturdu.

Almanya'ya 836,5 milyon dolarlık yan sanayi ihracatı

Yan sanayide en fazla ihracat yapılan ülkelere bakıldığında ilk sırada otomotiv sektörünün ana pazarı Almanya yer aldı.

Almanya'ya 3 aylık yan sanayi ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,8 azaldı. Geçen yılın ocak-mart aylarında Almanya'ya 888 milyon 544 bin dolar olan yan sanayi ihracatı, bu sene aynı dönemde 836 milyon 519 bin dolara düştü.

En büyük ikinci pazar Fransa'ya artış yüzde 7,82 olarak kayıtlara geçti. 2023'ün ilk çeyreğinde 228 milyon 295 bin dolarlık yan sanayi ihracatının yapıldığı Fransa'ya bu sene aynı dönemde 246 milyon 155 bin dolarlık ürün satıldı.

Üçüncü sırada yer alan ABD'ye yan sanayi ihracatı yüzde 20,42 artış göstererek 202 milyon 744 bin dolardan 244 milyon 150 bin dolara çıktı.

Bu dönemde İtalya'ya yüzde 5,5 azalışla 224 milyon 752 bin dolar, Rusya'ya yüzde 2,5 düşüşle 214 milyon 148 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Romanya'ya yüzde 56 ihracat artışı

İlk çeyrekte Birleşik Krallık'a yapılan yan sanayi ihracatı yüzde 9,27 yükselişle 170 milyon 289 bin dolardan 186 milyon 75 bin dolara yükseldi.

En çok ihracat yapılan 7'nci ülke olan Romanya'ya yan sanayi ihracatı yüzde 56,1 artış gösterdi. Romanya'ya geçen yılın ilk çeyreğinde 117 milyon 217 bin dolar olan yan sanayi ihracatı, bu senenin aynı döneminde 182 milyon 971 bin dolara çıktı.

Polonya 166 milyon 87 bin dolarla 8'inci, İspanya 157 milyon 268 bin dolarla 9'uncu, Belçika 89 milyon 268 bin dolarla en çok yan sanayi ihracatı yapılan 10'uncu ülke oldu.

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