Dolar
40.65
Euro
47.11
Altın
3,363.37
ETH/USDT
3,472.00
BTC/USDT
113,752.00
BIST 100
10,746.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

OPEC+ üyesi 8 ülke eylülde günlük 547 bin varil üretim artışına gidecek

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu üyesi 8 ülke, eylül ayında petrol üretimini ağustos ayına göre günlük 547 bin varil artırma kararı aldı.

Handan Kazancı  | 03.08.2025 - Güncelleme : 03.08.2025
OPEC+ üyesi 8 ülke eylülde günlük 547 bin varil üretim artışına gidecek

İstanbul

OPEC'ten yapılan açıklamada, Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman’dan oluşan ülkelerin, küresel piyasa koşulları ve görünümünü değerlendirmek üzere çevrim içi bir toplantı gerçekleştirdiği bildirildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Toplantıda, nisandan itibaren kademeli ve esnek şekilde geri çekilmeye başlanan günlük 2,2 milyon varillik gönüllü üretim kesintileri ele alındı. Bu kapsamda, eylül ayında ağustos üretim seviyesine kıyasla günlük 547 bin varil artış yapılması kararlaştırıldı. Söz konusu artışın, 4 aylık kademeli üretim artışına eşdeğer olduğu ifade edildi.

Açıklamada, istikrarlı küresel ekonomik görünüm ve düşük petrol stoklarının da gösterdiği mevcut sağlıklı piyasa temelleri doğrultusunda bu kararın alındığı vurgulandı. Ancak, ek gönüllü üretim ayarlamalarının kademeli olarak kaldırılmasının, değişen piyasa koşullarına bağlı olarak durdurulabileceği veya geri çevrilebileceği, bu esnekliğin ise piyasa istikrarına katkı sağlayacağı belirtildi.

Grubun ekim ayı üretim seviyesini belirleyeceği bir sonraki toplantısı 7 Eylül'de yapılacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan, Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile telefonda görüştü
Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm için boşaltılan apartman yıkım sırasında çöktü
Tekirdağ'da anestezi gazı üreten fabrikada meydana gelen patlamada 2 işçi öldü
Çin'den yola çıkan iki yük treni yarın Türkiye'den Avrupa'ya hareket edecek
Türk Kızılay, yaz boyunca 53 ilden gençleri ağırlıyor

Benzer haberler

OPEC+ üyesi 8 ülke eylülde günlük 547 bin varil üretim artışına gidecek

OPEC+ üyesi 8 ülke eylülde günlük 547 bin varil üretim artışına gidecek

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet