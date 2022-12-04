Dolar
18.64
Euro
19.66
Altın
1,798.83
ETH/USDT
1,252.20
BTC/USDT
16,956.00
BIST 100
4,962.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

OPEC+ grubu "üretimi kasımdan itibaren günlük 2 milyon varil azaltma kararını" sürdürecek

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, piyasalardaki istikrarın korunması doğrultusunda 5 Ekim'de aldığı "üretimi kasımdan itibaren günlük 2 milyon varil azaltma kararını" sürdürecek.

Aşkın Kıyağan   | 04.12.2022
OPEC+ grubu "üretimi kasımdan itibaren günlük 2 milyon varil azaltma kararını" sürdürecek

Viyana

Suudi Arabistan liderliğindeki 13 üyeli OPEC ile Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi 10 ülkenin enerji ve petrol bakanlarının, piyasa koşullarını değerlendirmek ve aralık ayı itibarıyla uygulanacak üretim miktarını görüşmek üzere çevrim içi düzenledikleri 34'üncü Bakanlar Toplantısı sona erdi.

OPEC'ten yapılan açıklamada, OPEC+ grubunun, 5 Ekim'deki 33'üncü OPEC ve OPEC dışı Bakanlar Toplantısı'nda alınan kesinti kararının önemine işaret edilerek "Söz konusu kararın tamamen piyasa değerlendirmeleri doğrultusunda alındığı ve geçmişe bakıldığında bunun, piyasa katılımcıları tarafından küresel petrol piyasalarını istikrara kavuşturmak için gerekli ve doğru hareket şekli olduğu kabul edilmiştir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, katılımcı ülkelerin piyasadaki gelişmeleri ele almak, gerektiğinde, petrol piyasalarının denge ve istikrarını desteklemek için acil olarak toplanabilecekleri belirtildi.

Tarafların geçmişte alınan önemli kararlara bağlılıklarının bir kez daha yinelendiğine işaret edilen açıklamada, bu zamana kadar her ay düzenlenen Ortak Bakanlar İzleme Komitesi'nin (JMMC) bundan sonra iki ayda bir düzenleneceği, ancak Komite'nin isterse ek toplantı yapabileceği ya da piyasalardaki gelişmeler doğrultusunda OPEC+ bakanlarının her an toplanmasını talep edebileceği kaydedildi.

OPEC+, 4 Haziran 2023'te toplanacak

Açıklamada, bir sonraki Bakanlar Toplantısı'nın 4 Haziran 2023'te yapılacağı bilgisi paylaşılarak, 33'üncü OPEC ve OPEC dışı Bakanlar Toplantısı'nda onaylanan uzatmadan yararlanarak tam uyum ve fazla üretimi telafi etme mekanizmasına bağlı kalmanın kritik önemine işaret edildi.

OPEC+ ülkeleri, 5 Ekim'deki toplantıda, günlük petrol üretimini kasım ayından itibaren 2 milyon varil azaltma kararı almıştı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
SOLOTÜRK, KKTC semalarında gösteri uçuşu yaptı
Düzce'de depremde ağır hasar gören binaların yıkım işlemi sürüyor
Düzce'de deprem nedeniyle ara verilen eğitime yarın devam edilecek
Kars ile Ardahan'da etkili olan kar ve sis ulaşımı aksatıyor
Tarım ve Orman Bakanlığınca 629 binden fazla ev hayvanı kimliklendirildi

Benzer haberler

OPEC+ grubu "üretimi kasımdan itibaren günlük 2 milyon varil azaltma kararını" sürdürecek

OPEC+ grubu "üretimi kasımdan itibaren günlük 2 milyon varil azaltma kararını" sürdürecek

OPEC+ toplantısı öncesinde piyasalarda belirsizlik hakim

TBMM Başkanı Şentop, Avusturyalı mevkidaşı Sobotka ile görüştü

TBMM Başkanı Şentop, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile görüştü

TBMM Başkanı Şentop, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile görüştü
TBMM Başkanı Şentop: Tüm dostlarımızdan ilkesel bir duruş bekliyoruz

TBMM Başkanı Şentop: Tüm dostlarımızdan ilkesel bir duruş bekliyoruz
TBMM Başkanı Mustafa Şentop Avusturya'da

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Avusturya'da

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet