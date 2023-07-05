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Ekonomi

OPEC Genel Sekreteri, 4 ülkeyle üyelik için görüşmeler yapıldığını duyurdu

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Heysem el-Gays, OPEC'e katılmaları için 4 ülkeyle istişare görüşmeleri yaptıklarını söyledi.

Mohammad Farid Mahmoud Abdullah, Mahmut Geldi  | 05.07.2023 - Güncelleme : 05.07.2023
OPEC Genel Sekreteri, 4 ülkeyle üyelik için görüşmeler yapıldığını duyurdu

İstanbul

Gays, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) resmi ajansı WAM'a açıklamada bulundu.

OPEC grubuna üye olmaları için halihazırda Azerbaycan, Malezya, Brunei ve Meksika ile görüşmeler yaptıklarını aktaran Gays, bunun OPEC'e güç katacağını belirtti.

Genel Sekreter Gays, şunları kaydetti:

"OPEC'e üyeliği olmayan yeni ülkeler ile istişareler, örgütün uyumuna ve güçlenmesine katkı sağlıyor. OPEC belirli sayıdaki ülkenin üyeliğini hedeflemiyor; petrol piyasaları ve istikrarını koruma konusunda kendisiyle aynı stratejik yönelime sahip ülkeleri hedefliyor."

İstişare görüşmelerinin yapıldığı 4 ülkenin 2017 yılından beri OPEC'le dayanışma içinde olduğunu söyleyen Gays, tüm bu ülkelerin "petrol piyasalarını istikrara kavuşturmak için" ortak hedefe sahip olduğuna dikkati çekti.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ile Rusya'nın da aralarında bulunduğu OPEC dışı bazı üretici ülkeler 2016'da Cezayir'de OPEC+ grubunu kurmuştu.

OPEC halihazırda 13 üye ülkeden oluşuyor ve aralarındaki en büyük üretici, günlük 11 milyon varil üretim kapasitesine sahip Suudi Arabistan.

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