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Ekonomi

Ödenekte "aslan payı" Hazine ve Maliye Bakanlığına ayrıldı

OVP'ye göre, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin 2023 yılı ödenek teklifi tavanlarının toplamı 4 trilyon 93 milyar lirayı aşarken, ödenekte en yüksek pay 2 trilyon 80 milyar lirayla Hazine ve Maliye Bakanlığının oldu.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 05.09.2022
Ödenekte "aslan payı" Hazine ve Maliye Bakanlığına ayrıldı

Ankara

Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin 2023 yılı ödenek teklifi tavanlarının toplamı 4 trilyon 93 milyar lirayı geçerken, ödenekte aslan payı 2 trilyon 80 milyar lirayla Hazine ve Maliye Bakanlığına ayrıldı. Bu bakanlığı, Milli Eğitim ile Sağlık bakanlıkları izledi.

AA muhabirinin, 2023-2025 yıllarına ilişkin Orta Vadeli Program'dan (OVP) yaptığı derlemeye göre, Program'da genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin 2023 yılı bütçe ödenek teklif tavanlarına da yer verildi.

Buna göre, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin, 2023 yılı ödenek teklifi tavanlarının toplamı 4 trilyon 93 milyar 170 milyon 949 bin lira oldu.

Çeşitli kamu kuruluşlarının bütçe açıklarının finansmanına dönük transfer ödeneği de buradan karşılandığı için Hazine ve Maliye Bakanlığına 2 trilyon 80 milyar 666 milyon 192 bin lira ödenek ayrıldı. Milli Eğitim Bakanlığı 435 milyar 351 milyon 82 bin lirayla ikinci sırada yer alırken, bu kurumu 292 milyar 346 milyon 556 bin lira ödenek tavanıyla Sağlık Bakanlığı izledi.

Milli Savunma Bakanlığına 182 milyar 770 milyon 968 bin lira, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına 160 milyar 348 milyon 125 bin lira, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına 149 milyar 868 milyon 618 bin lira ödenek tahsis edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünün ödeneği 116 milyar 888 milyon 293 bin lira, Strateji ve Bütçe Başkanlığının ödeneği 90 milyar 914 milyon 195 bin lira, Tarım ve Orman Bakanlığının ödeneği 80 milyar 295 milyon 454 bin lira, Jandarma Genel Komutanlığının ödeneği 76 milyar 73 milyon 628 bin lira oldu.

Özel bütçeli idareler

OVP'de özel bütçeli idarelerin 2023 yılı bütçesi ödenek teklif tavanları da yer aldı.

Buna göre, Karayolları Genel Müdürlüğüne 118 milyar 649 milyon 633 bin lira, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne 51 milyar 142 milyon 897 bin lira, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumuna 14 milyar 437 milyon 910 bin lira, Orman Genel Müdürlüğüne 13 milyar 1 milyon 194 bin lira, Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumuna 6 milyar 962 milyon 535 bin lira bütçe ödeneği ayrıldı.

Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri için 2023 yılı bütçesi ödenek teklif tavanları (lira) şöyle:

Kurum2023 Ödenek Tavanı
Türkiye Büyük Millet Meclisi5.249.583.000
Cumhurbaşkanlığı6.637.060.000
Anayasa Mahkemesi260.919.000
Yargıtay1.276.421.000
Danıştay805.407.000
Hakimler ve Savcılar Kurulu312.551.000
Sayıştay1.292.458.000
Adalet Bakanlığı72.383.054.000
Milli Savunma Bakanlığı182.770.968.000
İçişleri Bakanlığı32.631.038.000
Dışişleri Bakanlığı16.778.583.000
Hazine ve Maliye Bakanlığı2.080.666.192.000
Milli Eğitim Bakanlığı435.351.082.000
Sağlık Bakanlığı292.346.556.00
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı52.242.481.000
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı149.868.618.000
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı15.772.982.000
Kültür ve Turizm Bakanlığı11.428.837. 000
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı14.904.608.000
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı24.321.048.000
Ticaret Bakanlığı17.103.506.000
Gençlik ve Spor Bakanlığı66.544.532.000
Tarım ve Orman Bakanlığı80.295.454.000
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği114.297.000
Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı7.729.120.000
Jandarma Genel Komutanlığı76.073.628.000
Sahil Güvenlik Komutanlığı4.986.900.000
Emniyet Genel Müdürlüğü116.888.293.000
Diyanet İşleri Başkanlığı35.910.653.000
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı6.825.405.000
Gelir İdaresi Başkanlığı13.008.334.000
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü3.068.236.000
Meteoroloji Genel Müdürlüğü1.603.859.000
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü9.508.170.000
Avrupa Birliği Başkanlığı2.129.297.000
Devlet Arşivleri Başkanlığı362.941.000
İletişim Başkanlığı1.631.576.000
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı669.800.000
Strateji ve Bütçe Başkanlığı90.914.195.000
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı160.348.125.000
İklim Değişikliği Başkanlığı154.182.000
Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri Toplamı4.093.170.949.000
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