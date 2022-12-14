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Ekonomi

Nijerya petrol hırsızlığından 11 yılda 46,1 milyar dolar zarar etti

Petrol ve doğal gaz zengini Nijerya'da artan petrol hırsızlığı ve petrol boru hatlarına saldırılar nedeniyle 11 yılda 46,1 milyar dolar zarar oluştuğu bildirildi.

Adam Abu-bashal   | 14.12.2022
Nijerya petrol hırsızlığından 11 yılda 46,1 milyar dolar zarar etti

Abuja

Nijerya Endüstriyel Şeffaflık Girişiminden (NEITI) yapılan açıklamada, petrol çıkarılan bölgelerde saldırılar ve petrol hırsızlığı gibi olayların ülke ekonomisini kötü etkilediği belirtildi.

Açıklamada, ülkede 11 yılda 619,7 milyon varil petrol çalındığı ve bunun ülkeye 46,1 milyar dolar zarar verdiği kaydedildi.

Ülkede saldırı ve çatışma risklerinin arttığına işaret edilen açıklamada, petrol tesisleri ve boru hatlarına saldırıların petrol üretimi ve kaybını artırdığı aktarıldı.

Nijerya'da 200'den fazla yasa dışı petrol rafinerisi faaliyet gösteriyor.

37 milyar varillik petrol rezervi

Nijerya'nın tespit edilmiş petrol rezervleri, yaklaşık 37 milyar varil ve dünyadaki rezervlerin yüzde 3,1'ini oluşturuyor.

Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8'inci ülke ve petrol ihracatı bakımından da 6'ncı sırada geliyor.

Petrol yataklarının bulunduğu Delta bölgesinde, silahlı grupların petrol alanlarındaki sabotajları, bölgedeki çatışmalar ve adam kaçırma gibi olaylar yaşanıyor.

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