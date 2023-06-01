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Ekonomi

Niğde'de jeotermal sera kurulacak alanda zemin düzeltme çalışmaları tamamlandı

Niğde'de krater gölü Narlıgöl çevresinde ultra klimalı jeotermal sera kurulacak alanda zemin düzeltme çalışmaları tamamlandı.

Harun Reşit YILDIKO  | 01.06.2023 - Güncelleme : 01.06.2023
Niğde'de jeotermal sera kurulacak alanda zemin düzeltme çalışmaları tamamlandı Fotoğraf: Harun Reşit YILDIKO/AA

Niğde

Bölgede çalışmaları yürüten firmanın yetkilisi Abdullah Mete, AA muhabirine, yaklaşık 900 metre derinlikte, 70 derece sıcaklıkta su bulunan kuyu kullanılarak kurulacak seranın zemin düzeltme çalışmalarını tamamladıklarını söyledi.

Sera için ilk etapta 100 dönümlük arazi alımı gerçekleştirdiklerini belirten Mete, alandan 400 bin metrekübe yakın hafriyat çıkardıklarını ifade etti.

Mete, seraya ulaşım için gerekli olan yolları da tamamladıklarını anlatarak, "Ana arterlere ulaşımlarımızı sağladık. Biliyorsunuz Niğde otobanı çok değerli. Bu bizi ciddi anlamda rahatlattı. Böylece projeyi büyüttük. Bölgedeki şehit ailelerinden ve ev hanımlarından işe alımlar yapacağız. En büyük amacımız istihdam. İlk etapta 150 kişiyle başlayacağız ve bu sayı 250'ye kadar çıkacak." diye konuştu.

Seranın temel atma törenini haziran ortasında gerçekleştireceklerine ve montaj çalışmalarının yapılacağına dikkati çeken Mete, dört ayın ardından ürün dikimlerine başlayacaklarını dile getirdi.

Mete, bölgenin kendine has iklimsel özellikleri sayesinde plastik serada dönümde 50-60 ton, cam seralarda ise 90 tona kadar ürün hasadı beklediklerini sözlerine ekledi.

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