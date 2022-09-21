Dolar
18.33
Euro
18.04
Altın
1,673.84
ETH/USDT
1,253.00
BTC/USDT
18,497.00
BIST 100
3,245.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile Türkevi'nde bir araya geldi.-
logo
Ekonomi

New York borsası, Fed'in agresif faiz artırımının ardından düşüşle kapandı

New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) yüksek enflasyona karşı üçüncü kez 75 baz puanlık faiz artırımına gitmesi sonrası günü sert düşüşle tamamladı.

Dilara Zengin Okay   | 21.09.2022
New York borsası, Fed'in agresif faiz artırımının ardından düşüşle kapandı

New York

Kapanışta Dow Jones endeksi, 500 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,70 azalışla 30.183,78 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,71 azalarak 3.789,82 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,79 kayıpla 11.220,19 puana indi.

Fed'in agresif faiz artırımının ardından endeksler, kapanışta negatif bir seyir izledi.

Politika faizini üçüncü kez 75 baz puan artışla 2008'den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 3,00-3,25 aralığına çıkaran Fed, gelecek ayki toplantılarda da faiz artışlarının devam etmesinin uygun olacağını yineledi.

Ekonomiye ilişkin tahminlerini de açıklayan banka, bu yıla dair enflasyon tahminini yükseltirken, büyüme beklentilerini düşürdü. Bu yıla ilişkin enflasyon tahminini yüzde 5,2'den yüzde 5,4'e çıkaran Fed, ABD ekonomisinin 2022 yılı büyüme tahminini ise sert bir revizyona giderek yüzde 1,7'den yüzde 0,2'ye indirdi.

Banka, fonlama oranına ilişkin medyan beklentisini ise 2022 için yüzde 3,4'ten yüzde 4,4'e, 2023 için yüzde 3,8'den yüzde 4,6'ya ve 2024 için yüzde 3,4'ten yüzde 3,9'a yükseltti.

Fed Başkanı Jerome Powell da faiz kararı sonrası yaptığı açıklamada, enflasyonu düşürmeye güçlü şekilde kararlı olduklarını ve "iş tamamlanana kadar devam edeceklerini" belirtti.

Enflasyonun geride bırakılması gerektiğini vurgulayan Powell, "Keşke bunu yapmanın acısız bir yolu olsaydı ama yok." değerlendirmesinde bulundu. Powell, büyük ölçüde daha yavaş bir büyüme dönemini görme olasılığının oldukça yüksek olduğunu kaydetti.

Sıkı para politikasının etkilerini enflasyon üzerinde görmek istediklerini aktaran Powell, erkenden para politikasının gevşetilmemesi gerektiğini vurguladı.

Fed'in faiz kararının ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,6'ya kadar yükseldi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye, Ukrayna’da ayrılıkçıların tek taraflı referandum girişimlerinden endişe duyuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Liz Truss ile bir araya geldi
Nevşehir'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li düşünce kuruluşu temsilcileriyle yuvarlak masa toplantısına katıldı

Benzer haberler

New York borsası, Fed'in agresif faiz artırımının ardından düşüşle kapandı

New York borsası, Fed'in agresif faiz artırımının ardından düşüşle kapandı

New York borsası Fed toplantısı öncesi düşüşle açıldı

New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası düşüşle kapandı
New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası düşüşle açıldı
New York borsası ABD'nin enflasyon verisi sonrası sert düşüşle kapandı

New York borsası ABD'nin enflasyon verisi sonrası sert düşüşle kapandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet