Dolar
17.92
Euro
18.24
Altın
1,775.05
ETH/USDT
1,721.60
BTC/USDT
23,172.00
BIST 100
2,750.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Moody's, İtalya'nın kredi notu görünümünü negatife çevirdi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, İtalya'nın kredi notunu "Baa3" olarak teyit ederken, "durağan" olan not görünümünü "negatif" olarak revize etti.

Dilara Zengin Okay   | 06.08.2022
Moody's, İtalya'nın kredi notu görünümünü negatife çevirdi

Washington

Moody's'ten yapılan açıklamada, İtalya'nın kredi notu görünümünün revize edildiği belirtildi.

İtalya'nın kredi notunun "Baa3" olarak teyit edildiği, "durağan" olan not görünümünün ise "negatife" çevrildiği ifade edildi.

Büyüme ve mali gelişmelerin 2021 ve 2022 başlarında olumlu sürprizler sunduğu belirtilen açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ekonomik etkisi ve iç siyasi gelişmeler nedeniyle İtalya'nın kredi profiline yönelik risklerin son zamanlarda arttığı bildirildi.

Açıklamada, siyasi ortamın yapısal reformların uygulanmasını engelleyeceğine ilişkin artan riskler bulunduğuna işaret edilerek, enerji arzındaki zorlukların da ekonomik beklentileri zayıflatacağına yönelik riskin arttığı kaydedildi.

Açıklamada, yavaş büyüme, yükselen fonlama maliyetleri ve potansiyel olarak daha zayıf mali disiplin nedeniyle İtalya'nın mali gücünün daha da zayıflama riski bulunduğu bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bazı bakanlıklara ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de
Türkiye ve dünya gündemi
Bazı bakanlık, kurum ve kuruluşlara ilişkin atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir asker şehit oldu
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarını şiddetle kınadı

Benzer haberler

İtalya ve Portekiz'de hava sıcaklıkları farklı alanlarda rekor düzeylere ulaştı

İtalya ve Portekiz'de hava sıcaklıkları farklı alanlarda rekor düzeylere ulaştı

Moody's, İtalya'nın kredi notu görünümünü negatife çevirdi

İtalya Başbakanı Draghi: Tahıl taşıyan gemilerin yola çıkması olumlu bir gelişme

İtalya, tahıl yüklü ilk geminin Ukrayna'dan yola çıkmasından memnun

İtalya, tahıl yüklü ilk geminin Ukrayna'dan yola çıkmasından memnun
İtalya'da Nijeryalı seyyar satıcı sokak ortasında darp edilerek öldürüldü

İtalya'da Nijeryalı seyyar satıcı sokak ortasında darp edilerek öldürüldü
Hükümetlerin ömrünün çok kısa sürdüğü İtalya'da 9. kez erken seçim yapılacak

Hükümetlerin ömrünün çok kısa sürdüğü İtalya'da 9. kez erken seçim yapılacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet