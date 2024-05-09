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Ekonomi

Mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektöründen nisanda 585 milyon dolarlık ihracat

Mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü nisan ayında 585 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Yunus Türk  | 09.05.2024 - Güncelleme : 09.05.2024
Mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektöründen nisanda 585 milyon dolarlık ihracat

İstanbul

İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB) açıklamasına göre, Türkiye’nin nisan ayı ihracatı yüzde 0,1 artarak 19 milyar 271 milyon dolar olarak belirlenirken ocak-nisan döneminde de yüzde 2,7 artışla 82 milyar 873 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Geçen yılın nisan ayında 626 milyon dolar olan mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü ihracatı, bu yılın aynı ayında 585 milyon dolar oldu.

Sektör yılın ilk 4 ayında 2,5 milyar dolar ihracat gerçekleştirirken en çok ihracat yapılan ülkeler arasında ilk sırayı 350 milyon dolar ile Irak aldı. Sektörel ihracatta ikinci sırada 124 milyon dolar ile Birleşik Krallık yer aldı.

Üçüncü sıradaki Amerika Birleşik Devletleri’ne yapılan ihracat 120 milyon dolar olurken listenin devamında Almanya, İran, Fas, Fransa, Libya ve Gürcistan gibi ülkeler yer aldı.

İhracat payının en çok arttığı ülke ise yüzde 36,49 ile Amerika Birleşik Devletleri oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Özkan, sektörün hedeflediği 8 milyar dolarlık ihracat barajını aşmak için zorlu şartlara rağmen çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Yılın ilk 3 ayında istikrarlı bir artış yakaladıklarını kaydeden Özkan, şunları kaydetti:

"Nisan ayında gerek bayram gerekse resmi tatillerden kaynaklı bir kaybımız var. Yıl içerisinde özellikle tatillere denk gelen dönemlerde bunu doğal olarak yaşıyoruz. İhracatçılarımızın çalışmalarından gayet memnunuz. Global ticarette yaşanan zorluklara rağmen hem üretiyor hem de pazarlıyoruz. Sektörümüzün pes etmemesi, zorluklara direnmesi bizim için ümit verici. Öncelikli amacımız mevcut pazarlarımızda payımızı artırarak, yılın geri kalan aylarında yoğun çalışıp 8 milyar dolar barajını aşmak."

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