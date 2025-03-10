Mobil Oil Türk, geçen yıl ihracatını yüzde 30'un üzerinde artırdı
Mobil Oil Türk AŞ Genel Müdürü Münci Bilgiç, geçen yıl Türkiye ve Orta Asya'da güçlü büyüme sergilediklerini, ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 30’un üzerinde artırarak 22 ülkeye ulaştıklarını belirtti.
Girne
Girne'de basın mensuplarıyla gerçekleştirilen toplantıda konuşan Bilgiç, 2024'teki faaliyetlerini ve geleceğe yönelik planlarını paylaştı.
Bilgiç, ihracatın yüzde 20'sini şirketin üretiminden karşıladıklarını, ihracat işlemlerini hızlandırmak amacıyla yeni bir depolama tesisini devreye aldıklarını ifade etti.
Türkiye'de bulunan üretim tesisine yapılan yatırımlar sayesinde şirketin, üretim kapasitesini ve ihracat payını artırdığını vurgulayan Bilgiç, "Geçen yıl Türkiye ve Orta Asya'da güçlü büyüme sergiledik. İhracatımızı bir önceki yıla göre yüzde 30’un üzerinde artırarak 22 ülkeye ulaştık. 2025'te ihracat ve üretimimizi yüzde 5 büyütmeyi hedefliyoruz" dedi.
Bilgiç, şirketin 2019'da belirlediği 5 yıllık büyüme hedefine zamanından önce ulaştığını belirterek, 2030 vizyonunu oluşturduklarını kaydetti.
Yeni planların ExxonMobil'in üst düzey yönetimine sunulduğunu anlatan Bilgiç, "Bu çerçevede ExxonMobil’in 2040 madeni yağ strateji çalışmalarında Türkiye Bölgesi, dünyada büyüme hedeflerinde öne çıkan 8 odak pazardan biri olarak belirlendi." ifadesini kullandı.
Bilgiç, 2025’te sektördeki büyümenin devam edeceğini öngördüklerinin altını çizerek bu yıl, Delvac markasının 100. yılını kutlayacaklarını ve "Mobil 1 Center" ağının genişletilmesi için çalışmalar yapılacağını aktardı.
Bu yıl hafif ticari araçlar, ağır vasıtalar, madencilik ve inşaat sektörlerinde büyüme hedeflediklerini vurgulayan Bilgiç, üretimi artırmayı ve dolum hatlarını daha esnek hale getirmeyi amaçladıklarını söyledi.
Bilgiç, bu yıl yapılacak yatırımlarla daha fazla ürünü Türkiye'de üretmek ve dolum hatlarını esnek hale getirmek konusunda adımlar atacaklarına dikkati çekerek, "Ayrıca sürdürülebilirlik hedeflerimizle uyumlu olarak enerji tasarrufu sağlayacak yatırımlar da her yıl olduğu gibi bu seneki planlarımızda yer almaktadır." diye konuştu.
Ekonomideki toparlanma beklentileriyle birlikte 2025'in sektör açısından daha olumlu geçeceğini dile getiren Bilgiç, Türkiye'nin büyüyen pazar olarak ExxonMobil'in stratejik planlarında önemli bir yer tutmaya devam edeceğini bildirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.