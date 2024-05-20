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Ekonomi

Mısır Maliye Bakanı, Süveyş Kanalı gelirlerinde yüzde 60'lık düşüş bekliyor

Mısır Maliye Bakanı Muhammed Maıyt, Kızıldeniz'deki gerilim nedeniyle ülkesinin Süveyş Kanalı gelirlerinde yaklaşık yüzde 60 oranında düşüş yaşandığını tahmin ettiklerini bildirdi.

Ömer Erdem, Muhammed Habisa  | 20.05.2024 - Güncelleme : 20.05.2024
Mısır Maliye Bakanı, Süveyş Kanalı gelirlerinde yüzde 60'lık düşüş bekliyor

Kahire

Maıyt, başkent Kahire’de katıldığı bir ekonomi konferansında yaptığı açıklamada, Kızıldeniz’deki krizin, ekonomik ve ticari durgunluk ve küresel krizlerin enflasyonist etkileriyle mücadelede uygulanan kısıtlayıcı politikaların Mısır’ın vergi ve vergi dışı gelirlerini olumsuz etkilediğini belirtti.

Bakan Maıyt, Kızıldeniz’deki gerginlikler nedeniyle ülkesinin Süveyş Kanalı gelirlerinin yüzde 60 civarında azaldığı buna karşın kamu harcamalarının arttığı yönünde tahminler bulunduğunu ifade etti.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, 19 Şubat’ta yaptığı açıklamada, ülkesinin küresel nakliye yolu olan ve yıllık yaklaşık 10 milyar dolar gelir elde edilen Süveyş Kanalı'ndan elde ettiği gelirin yüzde 40 ile 50 arasında azaldığını bildirmişti.

Dünyanın en önemli kanal ve boğazlarından biri olan Süveyş Kanalı, Avrupa ile Asya arasındaki en kısa nakliye yolu olmasının yanı sıra Mısır'ın başlıca döviz kaynaklarından biri olarak kabul ediliyor.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'deki İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten beri Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenliyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) Kızıldeniz'de seyrüsefer güvenliği için 19 Şubat'ta Aspides misyonunu başlatırken İtalya da 5 Mart’ta parlamento kararıyla bu misyona katılarak taktik komutayı üstlendi.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

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