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Ekonomi, Savunma sanayisi

Millileştirilen askeri standartlardaki kablolara ihracat kapısı açıldı

MİLKAB’ın ürettiği kablolar ilk olarak İtalya üzerinden uluslararası pazarlara sunulacak.

Serhat Tutak  | 22.05.2024 - Güncelleme : 22.05.2024
Millileştirilen askeri standartlardaki kablolara ihracat kapısı açıldı Fotoğraf: Ahmet Serdar Eser/AA

Ankara

MİLKAB (Milli Kablo) Savunma Sanayii AŞ'nin askeri standartlarda kullanılmak üzere ürettiği kablolar, BE İtalya aracılığıyla ihraç edilecek.

MİLKAB ile Berkin Savunma ve Mühendislik'in İtalya’da bulunan ofisi BE İtalya arasında ana yurt güvenliği fuarı SEDEC kapsamında işbirliği protokolü imzalandı.

Protokol kapsamında, MİLKAB'ın, askeri standartlarda kullanılmak üzere ürettiği kabloların ihracı BE İtalya aracılığıyla gerçekleştirilecek.

MİLKAB Genel Müdürü Yavuz Ekinci, törende yaptığı konuşmada, ihracat gerçekleştirme faaliyetlerine başlanmasına ilişkin protokolün imzalandığını belirterek, "Savunma sanayisi firması olarak kısa sürede ihracat alanında önemli bir adım atmış olduk. Bunu daha da geliştirmek üzere faaliyetlerimize devam ediyor olacağız." dedi.

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