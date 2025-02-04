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Ekonomi

Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE ocakta aylık yüzde 3,38 arttı

Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocakta bir önceki aya göre yüzde 3,38 artış gösterdi.

Hülya Ömür Uylaş  | 04.02.2025 - Güncelleme : 04.02.2025
Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE ocakta aylık yüzde 3,38 arttı

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE göstergelerini yayımladı.

Buna göre, göstergelerin alt başlıklarından genel TÜFE ocakta aylık yüzde 3,38 arttı.

Geçen ay işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE yüzde 3,69, enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE yüzde 3,42 artış kaydetti.

Endeks, enerjide yüzde 6,1, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 2,5, enerji ve gıda dışı mallarda yüzde 2,1 ve hizmette yüzde 4,59 arttı.

TÜİK, geçen yılın aralık ayına ilişkin söz konusu verilerde de revizyona gitti.

Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE göstergelerinin ocakta aylık bazda değişimi (yüzde) şöyle:

KapsamAylık
Genel TÜFE

3,38

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE3,69
Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE3,42
Enerji6,1
Gıda ve alkolsüz içecekler2,5
Enerji ve gıda dışı mallar2,1
Hizmet4,59
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