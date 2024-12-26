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Ekonomi

Merkez Bankasının 2025 yılı takvimi açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılında gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK), toplantıları ve rapor takvimini açıkladı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 26.12.2024 - Güncelleme : 26.12.2024
Merkez Bankasının 2025 yılı takvimi açıklandı

İstanbul

Merkez Bankası, 2025 yılı takvimini internet sitesinde yayımladı. Yayımlanan takvime göre gelecek yıl 8 PPK toplantısı gerçekleştirecek Banka, 8 PPK toplantı özeti, 4 enflasyon raporu ve 2 finansal istikrar raporu açıklayacak.

Banka 2026 yılının ocak, şubat ve mart aylarında gerçekleştireceği toplantı ve raporlara da takviminde yer verdi.

Dün, 2025 yılına ilişkin Para Politikasını yayımlayan Banka, gelecek yıl 12 değil, 8 toplantı yapılacağını duyurmuştu.

Merkez Bankasının 2025 yılına ilişkin yayımladığı takvim şöyle:

Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı

Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti

Enflasyon Raporu

Finansal İstikrar Raporu

23 Ocak 202530 Ocak 20257 Şubat 2025
6 Mart 202513 Mart 2025

17 Nisan 202525 Nisan 202522 Mayıs 202530 Mayıs 2025
19 Haziran 202526 Haziran 2025

24 Temmuz 202531 Temmuz 202514 Ağustos 2025
11 Eylül 202518 Eylül 2025

23 Ekim 202531 Ekim 20257 Kasım 202528 Kasım 2025
11 Aralık 202518 Aralık 2025

22 Ocak 202629 Ocak 202612 Şubat 2026
12 Mart 202618 Mart 2026


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