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Ekonomi

Merkez Bankasından "Central Bank Review Özel Sayısı"na ilişkin duyuru

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Central Bank Review'in "Enflasyon Dinamikleri: Piyasa Yapısı, Fiyatlama Davranışları ve Beklentiler" başlığıyla özel sayı yayımlayacağını duyurdu.

Burhan Sansarlıoğlu  | 07.03.2025 - Güncelleme : 07.03.2025
Merkez Bankasından "Central Bank Review Özel Sayısı"na ilişkin duyuru

İstanbul

TCMB açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

"Uluslararası hakemli dergi olan Central Bank Review’in özel sayısı, merkez bankaları ve diğer politika yapıcılar için enflasyon dinamiklerinin, fiyatlama davranışlarının ve enflasyon beklentilerinin oluşumunun daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacak güncel teorik ve ampirik analizleri sunmayı amaçlamaktadır. Araştırmacıları özel sayıda değerlendirilmek üzere akademik çalışmalarını iletmeye davet ediyoruz. Son başvuru tarihi 1 Temmuz 2025’tir."

Açıklamada, araştırma temaları, makale gönderim prosedürleri, değerlendirme süreci ve önemli tarihlere ilişkin detaylı bilgiye "https://www.sciencedirect.com/special-issue/319998/inflation-dynamics-market-structures-pricing-behaviors-and-expectations" adresinden erişilebildiği bildirildi.

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