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Ekonomi

Merkez Bankası yaklaşık iki yıl aradan sonra politika faizini indirdi

Mahmut Çil  | 26.12.2024 - Güncelleme : 26.12.2024
Merkez Bankası yaklaşık iki yıl aradan sonra politika faizini indirdi

İstanbul

Merkez Bankası yaklaşık iki yıl aradan sonra politika faizini ilk kez indirerek 250 baz puan düşürdü ve yüzde 47,50'ye çekti.

TCMB/PPK kararlarında, "Gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranlarının bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına kıyasla -/+ 150 baz puanlık bir marj ile belirlenmesine karar verilmiştir. Son çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin yavaşlamayı sürdürerek enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelerde bulunduğunu göstermektedir." ifadelerine yer verildi.

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