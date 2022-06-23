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Ekonomi

Merkez Bankası politika faizini yüzde 14'te sabit tuttu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 14'te sabit tuttu.

Murat Birinci   | 23.06.2022
Merkez Bankası politika faizini yüzde 14'te sabit tuttu

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan açıklamada, "Etkisi artarak süren jeopolitik riskler ilk yarıda olumsuz yönde gerçekleşmiş, dünyada iktisadi faaliyetin zayıflamasına sebep olmuştur." ifadesi kullanılarak, "Finansal piyasalarda artan belirsizliklere yönelik merkez bankalarınca geliştirilen yeni destekleyici uygulama ve araçlarla çözüm üretme gayretleri arttı." denildi.

"Teminat ve likidite politika adımları para politikası aktarım mekanizmasının etkinliğinin güçlendirilmesi için kullanılmaya devam edilecektir." ifadesi kullanılan açıklamada, kurulun güçlendirdiği makroihtiyati politika setini kararlılıkla uygulayarak gerekmesi durumunda ilave tedbirleri uygulamaya alacağı kaydedildi.

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